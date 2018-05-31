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Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне

На Пхукете продолжается регистрация участников ежегодного благотворительного турнира по гольфу Ассоциации участников рынка недвижимости Пхукета (P-REA).

Новости Пхукета

31 Мая 2018 17:00:00

Бенефициаром турнира 2018 года станет больница Thalang Hospital.
Бенефициаром турнира 2018 года станет больница Thalang Hospital.

Соревнования, которые носят официальное название P-REA Charity Golf Tournament 2018, пройдут в Laguna Golf Phuket в субботу, 23 июня. И поскольку событие носит благотворительный характер, на полях Лагуны в этот день ждут всех поклонников благородной игры.

Бенефициаром турнира 2018 года станет больница Thalang Hospital. На собранные за счет организации мероприятия средства для больницы будет закуплено необходимое медицинское оборудование.

Главные спонсоры соревнований в этом году – Tostem и American Standard. Также мероприятие спонсируют Vista Flooring, Boat Pattana и многие другие компании, а газета The Phuket News является информационным партнером соревнований (кроме того, редакция выставит как минимум одного участника).

Среди призов, которые организаторы приготовили для гольфистов, особо стоит отметить награду за попадание в лунку с одного удара – автомобиль Volvo V60 за 1,9 млн бат от Stockholm Auto.

Получить подробную информацию и записаться на участие можно по эл. почте prea.news@gmail.com и телефонам 086 471 0871, 081 8929208 (Сэм) и 0873823838 (Эмп). Взнос с индивидуального участника – 2900 бат, с команды из четырех человек – 11 тыс. бат.

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