Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Турнир BISP Soccer 7s завершился триумфом хозяев

В минувшие выходные на футбольных полях British International School Phuket (BISP) прошел ежегодный турнир по футболу в формате семь на семь.

Новости Пхукета

26 Ноября 2019, 02:13 PM
Фото: BISP Media

Фото: BISP Media

Участие в мероприятии принимали около четырех десятков международных школ из Азии и Новой Зеландии, лучший же результат показали хозяева турнира – две женские и три мужские команды BISP заняли первые места в своих возрастных группах. Таким образом хозяевам досталась ровно половина всех разыгрывавшихся комплектов золотых медалей.

Мужские команды BISP оказались сильнейшими в возрастных группах до 9 лет, до 11 лет и старше 15 лет (эта команда также получила «Золотую перчатку»). Женские коллективы праздновали победу в возрастных группах до 15 лет и старше 15 лет.

Также по одному золоту завоевали следующие школы – St Andrews Bangkok (девушки до 9 лет), Shrewsbury International School Riverside (девушки до 11 лет), Dulwich College Singapore (девушки до 13 лет), International School of Kuala Lumpur (юноши до 13 лет), UWCSEA (юноши до 15 лет). «Золотая перчатка» среди женских команд досталась St Andrews Bangkok.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

На полях BISP сыграют свыше 400 футбольных матчей за два дня
BISP готовится к ежегодному турниру по футболу
Клуб Английской Премьер-Лиги проведет сборы для молодых футболистов на Пхукете
Пхукетская спортсменка выиграла свой дебютный бой в UFC
Лагуна приглашает записываться на ежегодный триатлон
Забег ради сохранения морских черепах собрал свыше 4 тыс. участников
Команда BISP Cruzeiro победила на IberCup Costa Del Sol 2019 в Испании
С пирса в Чалонге убрали накопившийся мусор после вмешательства губернатора
Паттайя подала заявку на Юношескую Олимпиаду
На Пхукете продолжается запись на забег ради спасения морских черепах
Ежегодный триатлон в Лагуне пройдет в 23-24 ноября
Регаты Multihull Solutions и Phuket Raceweek прошли на Пхукете
Соревнования по рыбалке в тяжелом весе прошли в Exotic Fishing Thailand
Филиппинцы и японцы поделили награды марафона в Лагуне
Пхукетский боец Чадд Коллинс выступит на Лумпини

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 