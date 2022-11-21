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Туризм подстегнул рост экономики Таиланда в третьем квартале

Тайская экономика продемонстрировала здоровый рост в третьем квартале 2022 года на фоне возвращения зарубежных туристов. Оживление в сфере услуг позволяет сгладить эффекты рекордно высокой инфляции и других негативных факторов, пишет AFP со ссылкой на заявление официальных лиц страны. Среди таких факторов значатся, в том числе, и некие «конфликты, которые отразились на ценах на энергоносители».

Новости Пхукета

22 Ноября 2022, 07:00 AM
Туристы в аэропорту Пхукета. Фото: TAC Phuket

Туристы в аэропорту Пхукета. Фото: TAC Phuket

Возобновление туризма подстегнуло рост в секторе услуг на 87% год к году, индивидуальное потребление увеличилось на 9%, а вся экономика выросла в июле-сентябре на 4,5% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, свидетельствуют данные Национального совета по социальному и экономическому развитию (NESDC). Прогноз по росту ВВП на весь 2022 год – 3,2%, на 2023 год – 3-4%.

В 2022 году власти рассчитывают на 10,2 млн зарубежных туристов, в 2023 году – уже на 23 млн. При этом в предшествовавшем пандемии 2019 году показатель составлял почти 40 млн человек, почти треть из которых составляли граждане Китая.

В качестве основных негативных факторов, сдерживающих рост, глава NESDC Дануча Пичайанан назвал «инфляцию, рост процентных ставок и конфликты, которые отразились на ценах на энергоносители». 

 

 

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