Туристы избежали штрафов за фото с морской звездой

Официальные лица не будут преследовать туристов, сфотографированных с морской звездой в руках у берегов Рача-Яй.

14 Августа 2017 15:00:00

Снимки китайских туристов с извлеченной из воды морской звездой опубликовал в группе Healthy Reef Club (в мессенджере Line) сотрудник Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) и эко-активист Кханчит Клингклип.

«Очередная группа туристов уничтожает природные ресурсы. Сегодня, 11 августа, около 11 утра Healthy Reefs Club обнаружил очередное нарушение правил посещения острова Рача-Яй в бухте Лха», – написал он в мессенджере.

«Новости Пхукета» связались с господином Клингклипом. Он рассказал, что группа из восьми-десяти китайских туристов прибыла на Рача-Яй на борту спидбота Hantalay Marine 888. В процессе купания они поймали крупную морскую звезду, которую затем забрали с собой на борт катера. Впрочем, затем китайцы всех же вернули звезду в море. Это «Новостям Пхукета» подтвердил начальник господина Клингклипа, директор DMCR по 6-му региону Сучарт Раттанарынг. Он же отметил, что преследовать иностранцев по закону ведомство не намерено, а экипажу спидбота, на борту которого они находились, сделано строгое предупреждение.

Сучарт Раттанарынг рассказал, что ежедневно сотрудники DMCR обнаруживают множество нарушителей, но в большинстве случаев оказывается достаточно простого предупреждения, поскольку «зачастую они не виноваты в нарушении закона, а вреда природе не наносится».

«В случаях, когда вина и ущерб природе очевидны, мы обращаемся к букве закона», – заверил господин Раттанарынг.

Напомним, когда кампания по защите экосистемы островов Рача только стартовала, один китайский турист был оштрафован на 100 тыс. бат за то, что поймал двух коралловых рыбок. Аналогичный штраф грозил и россиянке, которая покормила рыбок хлебом, но на фоне общественного резонанса власти ограничились менее строгим наказанием.