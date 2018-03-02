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Туристу вернули потерянный кошелек с наличными на сумму более 500 тыс. бат

Генеральный менеджер международного аэропорта Пхукета Пет Чанчарон наградил сотрудники комплекса, которая нашла в потерянный туристом кошелек с крупной суммой денег и помогла вернуть его владельцу.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Марта 2018 16:48:53

Фото: Международный аэропорт Пхукета
Фото: Международный аэропорт Пхукета

Уборщица из международного аэропорта Пхукета Дуангтаван Чуайсенг обнаружила бесхозный кошелек в одном из мужских туалетов на третьем этаже международного терминала, сообщает пресс-служба аэропорта.

Уборщица передала находку в службу по работе с пассажирами, которая по громкой связи оповестила владельца кошелька о том, что он потерял бумажник (удостоверение личности владельца было внутри, равно как и наличные на сумму более 500 тыс. бат).

Владельцем кошелька оказался гражданин Китая Ли Сяофей. Пресс-служба аэропорта Пхукета не уточнила, вручил ли он нашедшей его вещи женщине какую-либо награду. Зато это позде сделал директор аэропорта.

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