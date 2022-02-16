Туристическая полиция Пхукета начала PR-кампанию «добрые дела на Пхукете» на фоне истории о возврате русскому туристу подвески с изумрудом, которая была потеряна на пляже Найтон 10 февраля.

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Туристу из России вернули потерянную подвеску с изумрудом. Тех, кто помогал ее искать, наградили почетными грамотами. Фото: PR Phuket

Туристу из России вернули потерянную подвеску с изумрудом. Тех, кто помогал ее искать, наградили почетными грамотами. Фото: PR Phuket

Туристу из России вернули потерянную подвеску с изумрудом. Тех, кто помогал ее искать, наградили почетными грамотами. Фото: PR Phuket

Туристу из России вернули потерянную подвеску с изумрудом. Тех, кто помогал ее искать, наградили почетными грамотами. Фото: PR Phuket

Туристу из России вернули потерянную подвеску с изумрудом. Тех, кто помогал ее искать, наградили почетными грамотами. Фото: PR Phuket

В поисках потерянного украшения, которое туристическая полиция назвала «семейной реликвией» туриста (или туристки, пол в сообщении не указан), принимали участие четыре сотрудника отеля, где остановился иностранец, и еще четыре местных жителя. Всем им туристическая полиция выдала «похвальные грамоты».

Вручение грамот состоялось в штабе туристической полиции по третьему региону 15 февраля. От лица турполиции участие в церемонии приняли полковник Пичетпхонг Джангкхайком и подполковник Эккачай Сири (сейчас он служит в штабе по третьему региону, а ранее возглавлял турполицию Пхукета). При этом приказ наградить участников поисков пришел от главы всей туристической полиции генерал-лейтенанта Сукхума Проммайона.

Как говорится в сообщении PR-службы Пхукета, туристическая полиция решила выразить местным жителям признательность за помощь туристам и вклад в формирование позитивного туристического имиджа у Пхукета и Таиланда.

Полковник туристической полиции Пичетпхонг Джангкжайком пояснил, что подвеску с изумрудом потерял некий «известной местный политик из России». О произошедшем он проинформировал сотрудников своего отеля, которые решили помочь. Затем к поискам присоединились местные жители, один из которых принес металлоискатель.

Полковник Джангкжайком рассказал, что подвеска с изумрудом передавалась в семье владельца из поколения в поколения, так что украшение имеет не только материальную ценность, но и просто очень значимо для хозяина.

«То, что его удалось найти, создало очень хороший имидж для Таиланда и Пхукета. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью и вручить почетные грамоты тем, кто проявил хорошие личностные качества и сделал доброе дело», – заявил полковник Джангкжайком.