Туристки устроили дебош в экскурсионном бюро в Кароне

Сотрудники полиции Карона и турполиции Пхукета урегулировали конфликт между иностранными туристками и местным экскурсионным бюро. Причиной для скандала, переросшего в причинение материального ущерба агентству, стала несостоявшаяся экскурсия по заливу Пханг-Нга. Турполиция сообщила, что иностранки согласились компенсировать ущерб, нанесенный офису в ходе скандала. О выплате компенсации за сорвавшуюся поездку самим женщинам ничего сказано не было.

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Информация об инциденте с участием иностранных туристок в Кароне была опубликована пхукетским отделением турполиции 16 ноября среди других сообщения о рутинной работе правоохранителей из этого бюро Королевской полиции Таиланда.

В публикации говорится, что две туристки приобрели экскурсию по заливу Пханг-Нга, но в назначенный день или сами не успели на трансфер, или за ними никто не приехал. Женщины отправились в агентство, но коммуникация по некой причине не задалась. В итоге, как говорится в сообщении полиции, женщины причинили ущерб собственности в офисе туркомпании.

О размерах ущерба в публикации ничего не сказано. На фото видно только разбросанные по полу рекламные материалы, также на одном из снимков экскурсионную листовку держит сотрудник туристической полиции.

«Туристки признали вину и согласились компенсировать ущерб», – резюмировала турполиция, не уточняя сумму, которую заплатили женщины.

Правоохранители ничего не сказали о том, были ли возвращены иностранкам деньги за услугу или предложена компенсация. Название экскурсионной компании в сообщении не приводится. Примирение сторон происходило перед входом в отель Sawasdee Village у пляжа Ката.