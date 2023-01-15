Туристке вернули забытый на пароме кошелек

Туристка из Израиля забыла небольшую сумку с кошельком на борту парома, на котором добиралась с Пхи-Пхи до Пхукета в пятницу, 13 января. Впрочем, уже через два дня, 15 числа, женщина забрала имущество в штабе туристической полиции в Пхукет-Тауне. Из кошелька и сумки ничего не пропало.

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Туристическая полиция Пхукета сообщила об очередной успешно разрешенной трудности у туриста. В данном случае удалось вернуть личные вещи гражданке Израиля по имени Эден Леви. Полиция добавила, что подобная работа способствует улучшению репутации Пхукета и всего Таиланда на теристическом рынке.

Как следует из публикации турполиции в Facebook, забытую сумочку с кошельком принес полицейским местный житель Никхом Оват, которого сотрудники полиции представили в сообщении как владельцы компании Phi Phi Cruise Company.

Полицейские проверили содержимое кошелька и обнаружили там наличные в разных валютах на сумму более 15 тыс. бат, а также документы. По ним удалось установить личность владелицы, которая затем пришла в центральное отделение турполиции и забрала вещи, подтвердил, что ничего не пропало. Работу полицейских она оценила на «отлично».

В сообщении турполиции не говорится о том, подала ли госпожа Леви заявление в правоохранительные органы после обнаружения пропажи сумочки и кошелька с деньгами и документами. При этом зарегистрированный факт утери вещей помогает в поисках владельца, если с этим возникают трудности.

Связаться с турполицией, в которой есть говорящие а разных языках сотрудники, можно по телефону 1155, через страницу Facebook.com/TPD.Phuket в Facebook или через приложение I Lert U, доступное в Google Play и AppStore.