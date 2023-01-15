Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Туристке вернули забытый на пароме кошелек

Туристка из Израиля забыла небольшую сумку с кошельком на борту парома, на котором добиралась с Пхи-Пхи до Пхукета в пятницу, 13 января. Впрочем, уже через два дня, 15 числа, женщина забрала имущество в штабе туристической полиции в Пхукет-Тауне. Из кошелька и сумки ничего не пропало.

Новости Пхукета

15 Января 2023, 07:44 PM
Забытый кошелек с деньгами и документами вернулся к туристке. Фото: Phuket Tourist Police

Забытый кошелек с деньгами и документами вернулся к туристке. Фото: Phuket Tourist Police

Забытый кошелек с деньгами и документами вернулся к туристке. Фото: Phuket Tourist Police

Забытый кошелек с деньгами и документами вернулся к туристке. Фото: Phuket Tourist Police

Забытый кошелек с деньгами и документами вернулся к туристке. Фото: Phuket Tourist Police

Забытый кошелек с деньгами и документами вернулся к туристке. Фото: Phuket Tourist Police

Забытый кошелек с деньгами и документами вернулся к туристке. Фото: Phuket Tourist Police

Забытый кошелек с деньгами и документами вернулся к туристке. Фото: Phuket Tourist Police

Туристическая полиция Пхукета сообщила об очередной успешно разрешенной трудности у туриста. В данном случае удалось вернуть личные вещи гражданке Израиля по имени Эден Леви. Полиция добавила, что подобная работа способствует улучшению репутации Пхукета и всего Таиланда на теристическом рынке.

Как следует из публикации турполиции в Facebook, забытую сумочку с кошельком принес полицейским местный житель Никхом Оват, которого сотрудники полиции представили в сообщении как владельцы компании Phi Phi Cruise Company.

Полицейские проверили содержимое кошелька и обнаружили там наличные в разных валютах на сумму более 15 тыс. бат, а также документы. По ним удалось установить личность владелицы, которая затем пришла в центральное отделение турполиции и забрала вещи, подтвердил, что ничего не пропало. Работу полицейских она оценила на «отлично».

В сообщении турполиции не говорится о том, подала ли госпожа Леви заявление в правоохранительные органы после обнаружения пропажи сумочки и кошелька с деньгами и документами. При этом зарегистрированный факт утери вещей помогает в поисках владельца, если с этим возникают трудности.

Связаться с турполицией, в которой есть говорящие а разных языках сотрудники, можно по телефону 1155, через страницу Facebook.com/TPD.Phuket в Facebook или через приложение I Lert U, доступное в Google Play и AppStore.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Один монах погиб и 13 пострадали при попытке автобуса обогнать пикап на холме
Первые черепашата в этом сезоне вылупились на побережье Андаманского моря
Шесть дней поисков пропавшего дайвера не принесли результатов
Водитель под метамфетамином проехал 10 км на минивэне без шины
Поиски пропавшего катамарана Marco Polo продолжаются
Иностранец арестован за торговлю электронными сигаретами на Пхукете
Власти Таиланда предупреждают о продавцах поддельных водительских прав
Парамедики Pearl Center совершили пять выездов на ДТП у кольца Чалонга за одну смену
Жители Самуи требуют расследования по факту драки в клубе в Новый год
Сингапурский хакер с поддельным паспортом повторно арестован в Таиланде
Британцу грозит ампутация ноги после мотоциклетного ДТП на острове Яо
Полиция подвела итоги предновогодних рейдов против криминала
Утонувшую россиянку вернули к жизни на пляже в Патонге
Туристический сбор с въезжающих в Таиланд иностранцев анонсирован на июнь
Отключение света запланировано в районе Памятника Героиням

 

Thai Residential

 