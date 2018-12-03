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Туристка попал под гребной винт катера на Пхи-Пхи

Пхукетский центр помощи туристам (ТАС) подтвердил информацию о госпитализации 39-летней гражданки КНР, попавшей под винт спидбота в бухте Пиле на острове Пхи-Пхи-Ле.

Новости Пхукета

3 Декабря 2018, 09:08 AM
Фото: TAC Phuket

Фото: TAC Phuket

Как сообщили представители ТАС, китаянка Цзян Сиа Дань прибыла на Пхи-Пхи-Ле утром 1 декабря на борту спидбота King Poseidon 23. По неустановленной причине женщина находилась в воде во время маневрирования судна в бухте Пиле. Гребным винтом туристке повредило обе ноги, в настоящий момент она находится в больнице Vachira Hospital.

Управлявший спидботом капитан Чатчай Кхачарон заявил полиции, что не видел, как одна из пассажирок спустилась в воду в процессе, когда судно вставало на стоянку в бухте. О том, что женщина попала под винт, ему сообщили другие туристы.

Господин Кхачарон, его помощник и сопровождавший группу китайский гид были доставлены в полицейский участок Пхи-Пхи, где им предъявили обвинения в халатности, повлекшей причинение травм другому человеку, сообщает Bangkok Post.

 

 

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