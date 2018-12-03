Туристка попал под гребной винт катера на Пхи-Пхи

Как сообщили представители ТАС, китаянка Цзян Сиа Дань прибыла на Пхи-Пхи-Ле утром 1 декабря на борту спидбота King Poseidon 23. По неустановленной причине женщина находилась в воде во время маневрирования судна в бухте Пиле. Гребным винтом туристке повредило обе ноги, в настоящий момент она находится в больнице Vachira Hospital.
Управлявший спидботом капитан Чатчай Кхачарон заявил полиции, что не видел, как одна из пассажирок спустилась в воду в процессе, когда судно вставало на стоянку в бухте. О том, что женщина попала под винт, ему сообщили другие туристы.
Господин Кхачарон, его помощник и сопровождавший группу китайский гид были доставлены в полицейский участок Пхи-Пхи, где им предъявили обвинения в халатности, повлекшей причинение травм другому человеку, сообщает Bangkok Post.