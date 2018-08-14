Туристическое судно сгорело в заливе Пханг-Нга

Судовой механик пострадал в результате серии взрывов и пожара на борту туристического судна BBC Lion 9, жертв среди туристов нет.

14 Августа 2018 09:45:35

Туристическое судно BBC Lion 9 загорелось во время стоянки в одной из бухт залива Пханг-Нга в понедельник, 13 августа.

Как сообщил официальным лицам капитан Ванчарт Ункхао, сперва на борту раздались три взрыва, а затем начался пожар. В этот момент все туристы, кроме одного ребенка, находились в воде. Никто из них не пострадал.

Капитану Ункхао удалось увести судно поближе к берегу, но потушить пожар моряки не сумели. В результате лодка была полностью уничтожена огнем.

Согласно сообщению PR-службы администрации Пхукета, медицинская помощь после пожара потребовалась судовому механику Сунгибли Харамчаю, которого доставили в больницу Thalang Hospital. Причина пожара пока не установлена.

Напомним, что в начале августа на Пхукете была проведена масштабная инспекция туристических и рыболовецких судов. Полностью соответствующими стандартам безопасности были признаны около 200 из 400 проверенных лодок. Владельцы остальных получили предписания оперативно устранить выявленные недочеты, еще 10 лодок были незамедлительно выведены из эксплуатации.