Туристическое судно на 500 человек загорелось в порту Пхукета

Сотрудники Портового департамента и полиции совместно устанавливают причину пожара на борту судна Sea Angel Beyond, загоревшегося утром 11 декабря в порту Khlong Tha Chin Port в Рассаде на восточном побережье Пхукета. В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб предварительно оценивается в 10 млн бат.

Новости Пхукета

Сотрудники экстренных служб из муниципалитетов Пхукет-Тауна и Рассады получили сообщение о пожаре на борту крупного туристического судна около 6:00 утра. В порт были срочно направлены пять пожарных автомобилей, с воды тушение осуществляли суда с брансбойтами, участие в борьбе с огнем принимали добровольцы из числа операторы других базирующихся в Рассаде судов.

Совместными усилиями пожарные и их помощники потушили огонь на борту Sea Angel Beyond, не позволил ему добраться до топливных баков или перекинуться на другие лодки, которых вокруг было немало.

Сообщается, что в момент происшествия на борту 50-метровой Sea Angel Beyond находился один человек, который был оставлен присматривать за лодкой, но в 6:00 утра предсказуемо спал. Мужчина не пострадал, никто из тушивших огонь также не получил травм.

В качестве предварительной версии причины возгорания называется неисправность одной из электрических систем. Впрочем, специалистам еще только предстоит установить, что именно вызвало пожар, причинивший ущерб в районе 10 млн бат при общей стоимости Sea Angel Beyond порядка 30 млн.

В связи с пожаром в порт в Рассаде приехали вице-губернатор Амнуай Пинсуван, глава округа Мыанг-Пхукет Сувит Сириявонг и другие официальные лица, включая офицеров полиции Пхуке-Тауна, Морской полиции, прочих профильных ведомств. О присутствии кого-либо из Минтуризма или Туристического управления Таиланда (ТАТ) не сообщалось.

Sea Angel Beyond принадлежит тайской фирме Sea Angel Cruise Co., Ltd. При пассажировместимости в 490 человек (плюс 29 членов экипажа) она считается одной крупнейших в туристическом флоте компании. Длина лодки – 49,5 м, ширина – 9 м, масса гросс – 611 т, масса нетто – 203 т. Судно приводится в движение тремя дизельными двигателями.

Sea Angel Beyond была изначально зарегистрирована на Пхукете в ноябре 2016 года, в ноябре 2022 года лицензия была продлена.