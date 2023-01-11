Туристический сбор с въезжающих в Таиланд иностранцев анонсирован на июнь

Министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн назвал новую дату ожидаемого ввода туристического сбора в 300 бат, который страна намерена взимать с зарубежных гостей. Как заявил министр, сбор может быть введен в июне.

Новости Пхукета

11 Января 2023, 04:41 PM

Таиланд ожидает в 2023 году около 25 млн туристов. И планирует как минимум с части из них получить по 300 бат просто за въезд. Фото: ТАС Phuket

Комментируя инициативу, господин Ратчакитпракарн напомнил, что собираемые средства планируется направлять на две основные цели: поддержание туристических достопримечательностей и оказание помощи иностранцам при дорожных авариях и других несчастных случаях, пишет Bangkok Post.

Таиланд ведет разговоры о туристическом сборе уже много лет, а новая волна активности началась в 2021 году. В одном из предыдущих заявлений министр Ратчакитпракарн называл в качестве возможной даты ввода третий квартал 2022 года, но этого не произошло.

В сентябре он же говорил, что пересмотра планов и отказа от сбора не будет, поскольку решение о нем «принято правительством и имеет статус закона, который нужно исполнять». Вопрос лишь в том, чтобы формально согласовать и утвердить детали проекта в кабмине, а также назначить дату, с которой будет взиматься 300-батовый въездной сбор, получивший рабочее название Thailand Traveller Fee.

По словам господина Ратчакитпракарна, его министерство к концу сентября уже и разработало механизм взимания сбора с туристов, и подписало меморандум о взаимопонимании с Krungthai Bank, который будет осуществлять необходимые операции «через сайт, мобильное приложение, киоски и авиабилеты».

«Сбор необходим стране, поскольку Бюджетное бюро больше не предоставляет средств для [покрытия расходов на лечение] туристов в экстренных ситуациях, тогда как в фонде Министерства туризма на это остается лишь маленький бюджет», – заявил министр Ратчакитпракарн.

Впрочем, одновременно министер Ратчакитпракарн заявил, что 90% поступлений от туристического сбора планируется направить отнюдь не на медицину для туристов, а на повышение стандартов качества в туристической сфере до «глобального уровня, демонстрируемого другими ведущими туристическими направлениями мира, в частности, на универсальный дизайн общественной инфраструктуры, которая должна быть более удобной для людей с ограниченными физическими возможностями».

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн также говорил о необходимости повышения качества в туризме и связывал ввод 300-батового сбора с концептуальным переходом от массового туризма к премиальному и высокобюджетному. Необходимость привлекать обеспеченных туристов также относится к числу регулярных мантр тайского правительства

«Дополнительные расходы не ударят по самим туристам, поскольку мы хотим концентрироваться на качественном сегменте рынка. Мы надеемся, что этот фонд поддержит трансформацию туризма на национальном уровне и приведет к появлению более чистых и безопасных туристических локаций», – пояснял господин Супасорн в апреле 2022 года.

Согласно планам Минтуризма, система сбора TTF должна быть интегрирована в процесс покупки авиабилетов на сайтах авиакомпаний. От сбора будут освобождены дипломаты, государственные лица, обладатели разрешений на работу из стран, с которыми у Таиланда подписаны отдельные соглашения о взаимопонимании в области трудовой миграции, а также дети в возрасте менее двух лет. Двухлетний ребенок уже должен будет оплатить 300 бат на развитие туристических достопримечательностей Королевства.

Как отметил сейчас господин Ратчакитпракарн, в 2023 году Таиланд должен принять 25 млн туристов. Под туристами в данном контексте понимаются все въезжающие в страну иностранцы, включая водителей-дальнобойщиков из соседних стран, трудовых мигрантов из Мьянмы и возвращающихся с виза-ранов иностранцев. В денежном выражении от туризма в 2023 году ожидают 2,38 трлн бат.

Господин Ратчакитпракарн назвал новую дату ввода туристического сбора на следующий день после регулярного заседания кабинета министров. Однако в стенограмме заседания не указаний на то, что данный вопрос обсуждался министрами 10 января.