Туристическая ассоциация Пхукета провела встречу с консульским корпусом

Туристическая ассоциация Пхукета (РТА) провела брифинг для представители зарубежных посольств на Пхукете. Встреча была посвящена восстановлению туризма и островной экономики в целом после открытия страны для вакцинированных туристов 1 ноября.

На встрече присутствовали дипломатические работники (включая как штатных дипломатов, так и почетных консулов) Швейцарии, Финляндии, Франции, Германии, Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, России, Эстонии, Мексики, Чили, Австралии, Непала, Южной Кореи и Казахстана.

В качестве докладчиков выступили три местных эксперта во главе с президентом РТА Бхуммикитти Рактэнгамом. Брифинг начался с обзора результатов программы Phuket Sandbox, которая была запущена на Пхукете более четырех месяцев назад и стала пилотным проектом по приему зарубежных туристов. Инициатива действует и сейчас параллельно с программой Test & Go. В последней могут принимать участие только туристы из 63 безопасных стран и территорий, тогда как Phuket Sandbox открыта для гостей со всего мира. В обоих случаях ключевым требованием к въезжающим является полная вакцинация.

Подведя итоги первых месяцев Phuket Sandbox, господин Рактэнгам перешел к обзору общей стратегии развития туризма и обеспечения эпидемиологической безопасности на фоне открытия всего Таиланда для вакцинированных туристов из 63 безопасных стран.

До дипломатов донесли обновленные требования к въезжающим в страну, а также рассказали о том, каким власти видят туризм после окончания периода закрытых границ.

Господин Рактэнгам подчеркнул, что программа Phuket Sandbox обязана своим успехом жителям острова, проявившим высокую готовность сотрудничать с властями, а также эффективным мерам эпидемиологической безопасности. В частности, были отмечены инициативы Phuket Chana, Mor Phrom, SHA и SHA BA, благодаря которым прием туристов продолжается без сбоев.

«Программа Phuket Sandbox нацелена на то, чтобы помочь жителям Пхукета вместе двигаться вперед и обеспечить себе адекватный уровень доходов, чтобы пройти через этот кризис. Мы надеемся, что удастся достичь еще больших успехов в формировании устойчивого и защищенного туризма для будущих поколений», – цитируются слова господина Рактэнгама в пресс-релизе РТА.

В настоящий момент РТА работает в рамках кампании под названием «Пхукет вместе делает шаг вперед». Ее цель – продвижение острова как туристического направления, достойного посещения, безопасного и доступного в транспортном плане. Также отдельно подчеркивается необходимость справедливого распределения доходов от туризма.

Как и в случае с вопросами противодействия коронавирусу, принципиально важным является сотрудничество всех секторов: туристического и отельного бизнеса, сферы здравоохранения, транспорта и образования.

«Системы общественного здравоохранения Пхукета готова дать отпор пандемии. При этом господин Рактэнгам в перспективе видит мир, в котором людям придется научиться жить с коронавирусом как его частью, и где меры по защите здоровья являются неотъемлемой реалией жизни», – говорится в пресс-релизе РТА.

Брифинг закончился ответами на вопросы из зала. Также представители РТА заверили дипломатов, что Пхукет в полной мере готов снова принять туристов и обеспечить безопасность гостей, благодаря эффективной работе сферы общественного здравоохранения и ее готовности немедленно реагировать на возникающие угрозы.