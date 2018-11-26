Туриста из Австралии ограбили под дулом пистолета на Пхукете

Полиция продолжает поиски четверых мужчин, ограбивших 19-летнего туриста, который пешом добирался до отеля после возникновения разногласий с таксистом.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Ноября 2018, 10:38 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информацию о расследовании дела об ограблении туриста подтвердил корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» заместитель начальника полиции Таланга Киттипум Тинтхлананг. Именно в зоне ответственности этого участка был совершено преступление (в настоящий момент уже подтверждено, что заявление об ограблении было ложным).

Австралиец Терранс Джон Уайт из Квинсленда рассказал полиции, что после полуночи 24 ноября возвращался на такси в свой отель у пляжа Най-Янг. По дороге у молодого человека возник спор с водителем из-за того, что тот не использовал счетчик. В итоге пассажир продолжил путь пешком от пересечения шоссе 4031 и 4018, и около 3:00 утра был ограблен группой из четырех злоумышленников на двух мотоциклах.

Господин Уайт, согласно поданному им в полицию заявлению, лишился 10 тыс. бат наличными и смартфона. Вооружены, по его словам, были двое из нападавших.

В полицейском отчете об инциденте отсутствует описание подозреваемых. Нет там информации и о том, покинул ли турист такси добровольно или был принудительно высажен водителем. При этом господин Уайт указал, что пользовался легально зарегистрированным корпоративным такси с номерными знаками зеленого цвета. Счетчиками такие такси не оборудуются.