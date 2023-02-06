Турист получил ножевое ранение в споре о возврате депозита

Спор между хозяйкой экскурсионного агентства на пляже Ката и китайским туристом закончился для последнего ножевым ранением, нанесенным женщиной. Инцидент был записан туристом на видео и разошелся по новостям, в том числе, в Китае. Причиной конфликта стали 1600 бат, которые представительница индустрии гостеприимства не хотела возвращать туристу за не оказанную услугу.

Новости Пхукета

Хозяйка турагентства напала с ножом на туриста в ходе спора о возвращении депозита. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Хозяйка турагентства напала с ножом на туриста в ходе спора о возвращении депозита. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Хозяйка турагентства напала с ножом на туриста в ходе спора о возвращении депозита. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Хозяйка турагентства напала с ножом на туриста в ходе спора о возвращении депозита. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Хозяйка турагентства напала с ножом на туриста в ходе спора о возвращении депозита. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Хозяйка турагентства напала с ножом на туриста в ходе спора о возвращении депозита. Фото: TikTok Fang Liqiao / CH7HD News

Резонансный инцидент произошел 1 февраля, но полиция Пхукета выпустила официальное заявление с разъяснениями лишь 6 числа с формулировкой «в ответ на новостной сюжет на канале Krabi TV News Online». К этому моменту, впрочем, новость успели распространить и соцсети, и крупные тайские издания, включая седьмой канал тайского телевидения (CH7HD News). Последний показал сам ролик китайца, который оставляет мало сомнений в актуальности версии о самообороне или неадекватном поведении пострадавшего.

В запоздалом заявлении полиция Пхукета подтвердила, что тайке (в тексте она названа госпожой Вири без указания фамилии) предъявлены обвинения в нападении с причинением физического вреда здоровью, а также в ношении оружия в общественном месте. Ее версию о самообороне полиция отвергла на фоне наличия видеозаписи.

Впрочем, в заявлении полиции ничего не говорится ни о компенсации пострадавшему (его имя указано как Фан Лицяо, то есть полностью), ни о том, продолжает ли до сих пор работать агентство Blue Ocean Travel, принадлежащее госпоже Вири.

Большая часть текста посвящена предыстории спора, в финале которого представительница пхукетской индустрии гостеприимства сперва ударила туриста ногой, а затем порезала ему руку ножом, что однозначно видно на видео.

Предыстория ситуации, в изложении полиции, такова. Китаец Фан Лицяо заказал в агентстве Blue Ocean Travel тур на Симиланы для себя и семьи, а также заплатил депозит в 5000 бат. Однако в назначенный день водитель за туристами не приехал, а агентство на телефонные звонки не отвечало.

Решив вернуть депозит за не состоявшуюся экскурсию, Фан Лицяо в сопровождении туристической полиции пришел в Blue Ocean Travel, но вместо 5000 получил лишь 3400. Возвращать полную сумму госпожа Вири отказалась, сославшись на то, что часть денег была потрачена на парковый сбор за посещение Симиланов.

В заявлении центрального отдела полиции умалчивается, как отнеслась к такой логике сопровождавшая китайца турполиция, но китаец ушел лишь с частью своего депозита.

Непосредственно в день инцидента, 1 февраля, турист снова пришел в Blue Ocean Travel за оставшимися деньгами – с семьей, но уже без сопровождения полицейских.

В своих объяснениях хозяйка Blue Ocean Travel говорила, что мужчина вел себя грубо и якобы дважды ударил ее. Однако же после этого и китаец и тайка вышли на улицу, где Фан Лицяо включил видеокамеру.

На записи видно, что он не проявляет агрессии, а нападающей стороной является именно госпожа Вири. Сперва она бьет мужчину ногой, а затем наносит туристу удар ножом, оставляя неглубокий порез на его руке.

В видео, снятом 1 февраля и выложенном в TikTok, Фан Лицяо обещает сообщить о произошедшем в китайское посольство. Полковник туристической полиции Пхукета Писит Савадтхаворн 6 февраля заявил, что полицейские сами свяжутся с дипмиссией.

«Мы не будем ждать, пока посольство выйдет на контакт с нами. Мы сами доведем до них результаты расследования. Пхукет сейчас гостеприимно принимает множество туристов. Мы должны быть хорошей принимающей стороной», – заявил 6 февраля полковник Савадтхаворн.

Впрочем, ни начальник турполиции, ни центральный отдел в своем заявлении не пояснили, почему на официальное заявление у принимающей стороны ушло несколько дней.