Турист из США заблудился в джунглях Пхукета

Туристическая полиция Пхукета пришла на помощь престарелому американцу, заблудившегося в джунглях у пляжа Найтон во второй половине дня 29 апреля. Иностранца благополучно отыскали и вернули в отель.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил подполковник туристической полиции Эккачай Сири, сообщение о пропавшем американце было получено около 17:00 от полицейского участка Саку, в зону ответственности которого входит Найтон.

Сотрудники турполиции и ряда других ведомств, включая Центр помощи туристам (ТАС) прибыли в отель Pearl of Naiton, где им рассказали, что 68-летний Уильям Эрнест Нехрер отправился на прогулу по тропинкам в охраняемом природном массиве и пропал. В последний раз его видели примерно в 15:20.

Полицейские, сотрудники ТАС и волонтеры из числа местных жителей разбились на две поисковые команды и отправились прочесывать джунгли, придерживаясь проложенных в них маршрутов. Около 18:20, то есть фактически на закате, господин Нехрер был обнаружен. Во время прогулки он получил несколько царапин от веток трапической растительности, но в остальном был в порядке.

Мужчине обработали раны, после чего отвели в отель. Американец поблагодарил разыскавших его людей, отметив, что «очень рад, что они его встретили».





