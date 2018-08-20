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Турист из Китая утонул на Рача-Яй

Гражданин Китая Чжан Гоцзюнь утонул на острове Рача-Яй во второй половине дня 19 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Августа 2018 11:23:09

Фото: Туристическая полиция
Фото: Туристическая полиция

Согласно полицейскому отчету, Чжан Гоцзюнь и трое членов его семьи прилетели на Пхукет из Пекина в пятницу, 17 августа. Семья планировала провести первые несколько дней в отеле Ban Raya на острове Рача-Яй, а остаток отпуска – в неком другом месте. Покинуть Рачу китайцы должны были 19 числа.

Несчастный случай, как пояснили в полиции, произошел в последние часы нахождения туристов на острове Рача. Семья решила искупаться в ожидании спидбота, который должен был доставить их на Пхукет, но недооценила силу волн.

Трех родственников Чжана Гоцзюня удалось спасти, однако самого мужчину достали из воды уже без признаков жизни. Реанимационные процедуры успехом не увенчались. Дипломатическая миссия КНР была поставлена в известность о гибели китайского гражданина.

В отчете полиции Чалонга указывается, что туристы купались в зоне, где были установлены красные флаги, запрещающие входить в воду.

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