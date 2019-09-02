Турист из Китая пропал в море вечером 1 сентября

Поисково-спасательные команды продолжают раз bыскивать туриста из Китая, пропавшего в море вечером 1 сентября. Находившегося на скалах мужчину смыло в море мощной волной.

Новости Пхукета

2 Сентября 2019, 03:36 PM

Фото: Туристическая полиция

Как рассказал The Phuket News майор Нивет Санкэу из полиции Карона, гражданина КНР Иня Лэя унесло в море мощной волной, когда он находился на прибрежных скалах на пляже Фридом*.

Мужчина отдыхал на пояже в компании нескольких соотечественников, но помочь ему они не смогли. При этом, по словам других китайцев, в момент удара волны 35-летний Инь Лэй сидел на камнях, а не стоял на них.

Поиск по горячим следам результатов не принес. На темное время суток операция была свернута и возобновлена сегодня утром.

Как отметил майор Санкэу, поисковая операция осуществляется силами морской полиции и военно-морского флота, работающих непосредственно на воде. С берега поиск осуществляют сотрудники полиции.

Стоит отметить, что на пляже Фридом, равно как и на пляже Трай-Транг, не организовано дежурство спасателей. На этом сегодня указал глава Patong Surf Life Saving Сомпрасонг Сангчарт.

«Если спасателей нет, то некому устанавливать запрещающие купание красные флаги и предупреждать туристов об опасности в плохую погоду», – развел руками господин Сангчарт.

Непосредственно команда господина Сангчарта работает на пляжах Патонг и Калим (на последнем – при наличии необходимости). Пляжи Трай-Транг и Фридом относятся к территории тамбона Карон.

*Изначально ошибочно сообщалось, что инцидент произошёл на пляже Трай-Транг.