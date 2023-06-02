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Турист из Казахстана утонул на пляже Ката

Гражданин Казахстана утонул на пляже Ката во второй половине дня 1 июня. На протяжении всего времени до прибытия скорой помощи мужчине проводили сердечно-легочную реанимацию (CPR), но вернуть его к жизни не удалось.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Июня 2023, 03:56 PM
До приезда скорой помощи туристу проводили CPR на пляже, но спасти его не удалось. Фото: Karon Municipality

До приезда скорой помощи туристу проводили CPR на пляже, но спасти его не удалось. Фото: Karon Municipality

Прогноз погоды на Пхукете на 2 июня. Фото: Phuket Met

Прогноз погоды на Пхукете на 2 июня. Фото: Phuket Met

Копия метеорологического предупреждения от 2 июня. Фото: Phuket Met

Копия метеорологического предупреждения от 2 июня. Фото: Phuket Met

Сообщение об инциденте на пляже Ката поступило в полицейский участок Карона примерно в 15:30 дня 1 июня. Туриста идентифицировали по паспорту как 24-летнего Артура Искакова из Казахстана. Смерть была подтверждена 2 июня.

Господин Искаков стал уже третьим человеком, утонувшим на Пхукете за последние шесть дней. 27 мая на пляже Патонг погиб россиянин Павел Рафайлович. 30 мая на Лайане утонул гражданин Мьянмы по имени Кхин Маунг Хтун.

Сегодня базирующийся на Пхукете центр Метеорологического департамента Таиланда (TMD) выпустил очередное предупреждене в связи с тайфуном Мавар над Филиппинами и юго-западным муссоном в Андаманском море.

Согласно предупреждению синоптиков, вплоть до 6 июня на море ожидаются волны высотой 2-3 м и более 3 м непосредственно в зонах штормов. Маломерные суда должны оставаться на берегу (в предыдущей версии предупреждения был указан срок до 4 июня).

Пляжные спасатели получили указание от губернатора Наронга Вунсиеу особо бдительно следить за тем, чтобы люди не входили в воду в местах, где установлены красные флаги, запрещающие купание.

 

 

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