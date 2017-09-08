Турбизнес высказался за аэропорт в провинции Пханг-Нга

Годовой турпоток в провинцию Пханг-Нга превысил 4 млн еще в 2015 году, но ближайшие аэропорты – только на Пхукете и в Краби.

10 Сентября 2017 16:00:00

Отельно-туристический бизнес Пханг-Нга выступил в поддержку проекта по строительству аэропорта в набирающей популярность у иностранцев андаманской провинции. От лица отрасли призыв построить аэропорт озвучила Нантида Атисет, возглавляющая Туристическую ассоциацию Пханг-Нга (Phang Nga Tourism Association).

Как пишет Bangkok Post, госпожа Атисет подчеркнула, что бизнес и рядовые жители провинции нуждаются в собственном аэропорте, чтобы удовлетворить нужды растущего турпотока. Пока что в это плане Пханг-Нга вынуждена полагаться на аэропорты Пхукета и Краби, которые работают на пределе возможностей.

Заявление госпожи Атисет прозвучало вслед за аналогичным высказыванием управляющего директора C9 Hotelworks Билла Барнетта. В своем июльском отчете Khao Lak Hotel Market Update господин Барнетт отметил, что в 2016 году провинция зафиксировала рекордный турпоток на уровне 4,47 млн человек (против 1 млн в 2012 году). При этом туристы, по данным C9 Hotelworks, принесли провинции около 38,6 млрд бат выручки. Таким образом для Пханг-Нга туризм уже стал топовой отраслью местной экономики, обойдя по генерируемым доходам и сельское хозяйство, и рыболовство.

«Если посмотреть на ключевые экономические индикаторы Пханг-Нга, то видно, что в 2014-2015 году в провинции произошел сдвиг, в ходе которого ресторанный и отельный сектора вышли вперед, обогнав сельское хозяйство и рыболовство в списке ведущих отраслей», – отметил Билл Барнетт.

«Пока производители каучука вынуждены справляться с растущей волатильностью, а рыболовы фиксируют отстуствие роста спроса на свою продукцию, туризм за последние пять лет просто взлетел с совокупными темпами годового прироста в 29%. И если пустить ситуацию на самотек, то долгосрочные ограничения [в виде отсутствия аэропорта] затормозят рост самой важной отрасли экономики провинции», – предупредил господин Барнетт.

По данным C9, номерной фонд отелей Пханг-Нга насчитывает 12,9 тыс. единиц, еще чуть более 1,1 тыс. номеров готовится к сдаче.

Как сообщалось ранее, построить аэропорт в провинции Пханг-Нга готова авиакомпания Bangkok Airways, ранее реализовавшая аналогичный проект на острове Самуи. Сейчас он находится на стадии экологической экспертизы (EIA), по итогам которой и будет принято решение. При этом как в самой провинции, так и в Бангкоке у идеи есть горячие сторонники и не менее горячие противники.

«Если администрация провинции является убежденным сторонником идеи, то местный сельскохозяйственный сектор выступает против», – приводит пример Билл Барнетт. Также за

В одном из последних интервью губернатор Пхаккапхонг Тавипатана рассказывал, что Bangkok Airways хотела бы возвести аэропорт на «выродившемся» участке лесного резерва Кхлонг-Тхунг-Мапрао в тамбоне Лам-Кэн. Сейчас Департамент Королевских лесных угодий изучает, действительно ли участок «выродился» и не представляет ценности.

Говоря о проекте аэропорта, губернатор Тавипатана подчеркнул, что он обсудил план с объединениями представителей туристического бизнеса, и все они высказались в поддержку инициативы.

«Без собственного аэропорта провинция Пханг-Нга упустит шанс на развитие туризма и всей своей экономики. Впрочем, решение все равно будет принимать правительство», – резюмировал губернатор.