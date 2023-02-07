Турагентство оштрафуют и временно лишат лицензии после нападения на туриста

Нападение на туриста из Китая, пытавшегося забрать депозит из экскурсионного агентства Blue Ocean Travel на пляже Ката, повлечет последствия не только для порезавшей клиента ножом женщины, но и для самой компании. Она будет оштрафована на 500 тыс. бат и лишена лицензии на полгода. Соответствующее решение было принято 6 февраля на экстренном совещании под председательством губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу. Кроме того, дело не прошло мимо министра туризма и спорта Пхипхата Ратчакитпракарна, так что определенных действий можно ожидать и со стороны столицы.

Новости Пхукета

Нападение на китайского туриста по имени Фан Лицяо было совершено 1 февраля (подробности здесь), но реакция со стороны пхукетских властей последовала только 6 числа, после того как полиция опубликовала заявление, в котором подробно пересказала предысторию событий, а также подтвердила предъявление обвинений сотруднице Blue Ocean Travel, порезавшей зарубежного туриста ножом, когда тот пытался получить назад депозит за экскурсию, на которую его не отвезли.

Сотрудница Blue Ocean Travel фигурировала в сообщении полиции как «госпожа Вири», и официальные лица до сих пор не назвали ее полного имени. Впрочем, известны статьи обвинения: нападение с причинением вреда здоровью и ношение оружия (ножа) в общественном месте.

Госпожа Вири, если ее действительно так зовут, заявила полиции, что действовала в рамках самообороны. Однако пострадавший господин Фан Лицяо снимал происходившее на видео, которое ставит под сомнение слова сотрудницы Blue Ocean Travel. Впрочем, должность женщины в компании тоже неизвестна: в одних источниках ее называют сотрудницей, в других – владелицей.

Хотя реакция на резонансную историю была запоздалой, на совещании 6 февраля собрались главы практически всех имеющих отношение к туризму ведомств. Губернатора сопровождали все трое его заместителей, полиция была представлена всеми ее профильными подразделениями, туристическая сфера также.

При этом в официальном отчете о встрече содержится прямое указание на то, что власти действительно узнали об инциденте только 6 числа. Губернатор Наронг Вунсиеу прямо сказал, что созвал совещание, как только услышал новость. При этом полиция, разумеется, была в курсе изначально, поскольку 6 числа она уже предъявила обвинения госпоже Вири.

Также 7 февраля состоялась анонсированная встреча между пхукетскими властями и представителями дипломатической миссии КНР в Таиланде, о чем PR-служба Пхукета сообщила отдельно. Глава провинции принес извинения, консул Ли Ченлон их принял и заявил, что доволен тем, как власти отреагирировали на инцидент. Консул выразил уверенность, что инцидент не отразится на отношениях двух сторон.

Что касается самой госпожи Вири, то уже 7 числа она должна была предстать перед судом. Как пояснил глава пхукетской полиции генерал-майор Сермпхан Сириконг, за нападение с причинением физического вреда здоровья ей грозит до трех месяцев тюрьмы и/или 60 тыс. бат штрафа.

Сам вред здоровью в данном случае был минимальным (китаец получил незначительный порез руки), однако резонанс дела и его ущерб для туристического имиджа Пхукета тоже должны быть приняты во внимание судом.

Кроме того, нельзя исключать и последствий для всей отрасли в виде проверок и самых серьезных вразумительных бесед, поскольку на китайский турпоток власти возлагают особые надежды.