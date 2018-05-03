Труп младенца нашли в пхукетском канале

Полиция Пхукета пытается установить личность матери, новорожденный ребенок которой был обнаружен мертвым в одном из каналов в Чалонге.

3 Мая 2018 17:34:55

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Труп 4-месячного ребенка обнаружил водитель экскаватора, занимавшийся очисткой канала от мусора. Мужчина сообщил полиции, что заметил некий белый сверток и остановил экскаватор. Развернув ткань, рабочий увидел мертвого новорожденного ребенка и сразу же позвонил в правоохранительные органы.

После звонка на место событий выехали заместитель начальника полиции Чалонга подполковник Санан Чанронг и глава района Самран Джиндапон. По словам подполковника Чанронга, труп ребенка был доставлен в мор больницы Vachira Hospital.

В настоящий момент полиция пытается установить личность матери новорожденного.