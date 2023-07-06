Тридцать человек арестованы на Пхукете за визовые нарушения в июне

Ровно 30 иностранцев были арестованы и привлечены к ответственности на Пхукете за различные визовые нарушения в июне, сообщил местный офис Иммиграционного бюро. Непосредственно нарушителей Закона об иммиграции было 23 человека (включая 14 случаев оверстэя). Общее число лиц, в отношении которых проводились те или иные проверки, составило 867 человек.

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Отчет о деятельности пхукетской полиции в рамках кампании по борьбе с нарушениями визового законодательства и связанной с туризмом преступностью был опубликован 5 июля. Отчет презентован в новом формате, при этом на состоящей из одного файла презентации размешены логотипы как Иммиграционного бюро, так и туристической полиции.

Как неоднократно сообщалось ранее, значительная часть работы посвящена проверке адресов проживания иностранцев, среди которых могут быть нарушители визового режима. В июне было проверено 586 таких адресов.

Итоги работы по количеству иностранных граждан, в отношении которых были проведены те или иные визовые проверки, следующие. Всего целям проверок стали 867 иностранцев, в первую пятерку по численности вошли граждане следующих стран: Россия (260 человек), Мьянма (94 человека), Китай (71 человек), Великобритания (57 человек), Франция (37 человек).

В результате проведенных проверок и других мероприятий, таких как патрулирование туристических локаций и просто паспортный в аэропорту, были арестованы 30 иностранцев.

Иммиграционное бюро приводит следующую разбивку по типам нарушений:

Закон об иммиграции – 23 человека,

- Оверстэй – 14 человек,

- C татья 37 – 6 человек,

- Статья 38 – 3 человека,

- Оверстэй – 14 человек, - C Декрет о труде иностранцев – 2 человека,

Закон о турбизнесе и гидах – 2 человека,

Арест и депортация по ордеру – 3 человека.

Перечисленные выше статьи Закона об иммиграции касаются уведомления властей об адресе проживания иностранца самим гражданином другой страны (статья 37) и владельцем/менеджером объекта недвижимости (статья 38). Иммиграционное бюро в течение всего 2023 года неоднократно подчеркивало, что сейчас уделяет этому особое внимание.

Под арестом и депортацией по ордеру, очевидно, понимается выполнение местной полицией запросов правоохранителей других стран, в частности, поданных через Интерпол. В частности, именно на таком основании 22 июня в аэропорту был арестован гражданин Испании, объявленный в международный розыск властями своей страны по делу о мошенничестве.

В части, касающейся Декрета о труде иностранцев, Иммиграционное бюро сообщало в конце июня о двух арестах иностранных граждан за нелегальную работу в аэропорту (две гражданки Китая арестованные на парковке туристических автобусов). Страница Phuket Info Center публиковала сообщение еще об одном аресте, но со ссылкой на турполицию, а не Иммиграционное бюро (китайский гид, арестованный на Перанаканском фестивале).

Неизвестно, как именно был в итоге классифицирован арест гражданина Казахстана в рамках дела о покушении на русского бизнесмена в Boat Avenue. Сейчас мужчине предъявлены обвинения именно в покушении на убийство, но изначально арест был произведен на основании обвинений в отсутствии действительной визы. Сообщая об аресте, полиция упомянула «оверстэй».

За май, согласно заявлению главы Иммиграционного бюро Пхукета полковника Тханета Сукчай, было проверено свыше 1 тыс. иностранцев и более 1,5 тыс. адресов. Количество арестов за оверстэй составило не менее 12 человек, но подробной раскладки по привлечению нарушителей к ответственности полковник Сукчай не приводил.