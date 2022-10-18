Триатлон возвращается в Лагуну

Спортивная жизнь на Пхукете продолжает возвращаться к норме. В июне в пхукетской Лагуне прошли традиционные соревнования по бегу Laguna Marathon, а в ноябре настает час триатлона. Ежегодный Laguna Phuket Triathlon пройдет в 28-й раз в воскресенье, 20 ноября. Организаторы ожидают на соревнованиях 1,2 тыс. атлетов из 38 стран стран мира.

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Оргкомитет именует тратлон в Лагуне «гонкой легенд» и подчеркивает уникальность маршрута, который отличается сочетанием живописных пейзажей и высоких требований к спортсменам. Гонка начинается и заканчивается в интегрированном курортном комплексе Laguna Phuket, однако на основной дистанции участники делают круг практически по всему Талангу. Маршрут начинается с заплыва на 1,8 км в Андаманском море (и частично в одной из Лагун). Затем атлеты пересаживаются на велосипеды и преодолевают 50 км прямых дорожных участков, подъемов и спусков. Наконец, спортсмены делают финальный рывок, совершая забег на 12 км.

Программа мероприятий включает описанный выше основной триатлон, а также спринтерскую гонку LPT Sprint (заплыв на 0,5 км, велогонка на 20 км, забег на 6 км) и Laguna Phuket Duathlon (забег на 4 км, велогонка на 50 км, забег на 12 км).

Как и Laguna Phuket Marathon, соревнования по триатлону в пхукетской Лагуне высоко котируются среди атлетов, занимающихся этим видом спорта. В частности, два года назад британский журнал 220 Triathlon Magazine включил водный этап в Лагуне в список 10 лучших в мире, а Let’s Do This поместил соревнования на пятую строчку в десятке лучших в мире.

Об уровне события говорят и имена участников, среди которых в разные годы были Крис Маккормак и Белинда Грэнджер из Австралии, Ян Фродено из Германии, Руеди Уилд из Швейцарии, Крис Лейто из США. Участие в гонки чемпионов Ironman – это факт, который говорит сам за себя.

В этом году на Laguna Phuket Triathlon в категории Pro ожидаются Михаель Реалерт из Германии, Райан Кристиан и Димити-Ли Дьюк из Австралии, Баптист Нево из Франции, Эмма Паллант из Великобритании, Амелия Уоткинсон из Новой Зеландии, Холли Лоуренс из США.

В категории Elite должен выступить один из лучших триатлетов Таиланд Джарэ Джиранай, а также серебряная медалистка Игр Юго-Восточной Азии Инге Прасетйо из Индонезии. Джарэ, кстати, принимал участие в соревнованиях на Пхукете совсем недавно – 9 октября он участвовал в забеге SPK Run и взял там бронзу.

Также на дистанции в Лагуне традиционно ждут и тайских селебрити. Участвовать намереваются актер и певец Сомчай Кемглад (Tao Somchai), велогонщик Тевин Суратредкайт (Топ) легенда тайского бокса Буакхао Банчамек. Все они будут выступать в рамках Singha All Star Tri.

Приветствуя участников соревнований, директор Laguna Resorts & Hotels Прапа Хеммин отметила, что триатлон в Лагуне является старейшим в Азии и за годы существования внес немалый вклад в продвижение Пхукета как направления спортивного туризма. Также она подчеркнула неизменную популярность события у атлетов и искреннее гостеприимство, с которым остров встречает участников, приезжающих со всего мира за незабываемыми впечатлениями.

Также организаторы анонсировали благотворительный велосипедный заезд Pan Pan Kan 2023, организуемый в партнерстве с проектом Pan Pan Kan. Недельный велотур по маршруту в 1 тыс. км призван привлечь внимание к необходимости развития инклюзивного спорта и повышению доступности соревнований для спортсменов с различными физическими ограничениями и когнитивными трудностями.

Получить дополнительную информацию и записаться на участие в Laguna Phuket Triathlon можно на сайте www.lagunaphukettri.com.