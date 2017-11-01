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Триатлон Foremost Ironman 70.3 пройдет на Пхукете в ноябре

Один из самых престижных триатлонов мира вернется на Пхукете в выходные 25 и 26 ноября.

1 Ноября 2017 15:34:34

Если вы хоть раз слышали о таком виде спорта как триатлон, то и слово Ironman вам тоже знакомо. Для триатлетов, пожалуй, нет более престижных соревнований, чем эта серия. А поскольку на Пхукете соревнования по триатлону проводятся уже более 20 лет, то было бы странно, если бы World Triathlon Corporation обделила остров своим вниманием.

В выходные 25 и 26 октября Пхукет во второй раз примет у себя соревнования 2018 Foremost Ironman 70.3 Thailand, победители которого получат путевки на чемпионаты мира Ironman 70.3 и 2018 Ironman World Championship. Одновременно с главными состязаниями на острове пройдут гонка Sunrise Sprint и детские соревнования Foremost Ironkids Thailand.

«Ironman – это глобальный бренд в мире триатлона, который славится организацией мероприятий мирового уровня, и мы крайне горды тем, что организаторы во второй раз выбрали именно Пхукет в качестве места проведения единственных соревнований Ironman в Таиланде. Участие в них примут приблизительно 1500 триатлетов из более 60 стран мира. Подобные мероприятия действительно помогают развитию экономики острова и жителям тех мест, где они проходят», – заявил губернатор Норрапхат Плодтхонг.

Развитая спортивная инфраструктура, качественные дороги и идиллические пляжи – это далеко не полный список достоинств Пхукета, превративших его в Мекку поклонников триатлона, которые тысячами приезжают сюда каждый год для участия в соревнованиях. Не менее важна и поддержка, которую спортивные мероприятия получают со стороны местных властей и всего пхукетского сообщества. Сами спортсмены об этой стороне вопроса зачастую забывают, но для организаторов она принципиально важна.

«Триатлон на Пхукете – развитый спорт, и остров имеет обширный опыт в этой сфере. Репутация Пхукета в качестве места проведения триатлонов в живописном окружении широко распространилась по миру, превратив его в популярное направление у триатлетов всей планеты. Но что даже более важно, так это участие местного сообщества. И власти, и простые люди оказывают большую поддержку. Сейчас, когда остался всего лишь месяц до соревнований, мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как проделанная работа принесет плоды, и Пхукет примет очередной Foremost Ironman 70.3 Thailand», – говорит госпожа Диттая Куртц из Sunrise Events (Thailand) Ltd.

В четверг, 23 ноября начнутся регистрация участников Foremost Ironman 70.3 Thailand 2017 и посвященная триатлону выставка Ironman Expo, а сами соревнования стартуют 25 числа. В этот день на дистанцию Foremost Ironkids Thailand выйдут 300 юных атлетов в возрасте от 6 до 14 лет. Соревнования будут проходить в Thanyapura Health & Sports Resort, дистанции будут подобраны в соответствии с возрастом участников. Возрастных групп будет четыре: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет.

Две взрослые гонки состоятся на следующий день. Первая из них – Sunrise Spint. Участникам «спринта» предстоит преодолеть 750 м вплавь, после чего проехать на велосипеде 20 км, а затем пробежать. Соревнования пройдут на пляже Банг-Тао и в окрестностях.

Дистанции главного события – Foremost Ironman 70.3 Thailand – еще более серьезные: 1,9 км вплавь, 90 км на велосипеде и 21,1 км бегом. И участники этой гонки смогут увидеть едва ли не половину всего Пхукета.

Как и в случае со спринтом, сперва атлетов ждет заплыв на Банг-Тао. Затем участники сядут на велосипеды и отправятся на север вдоль западного побережья, потом – на Thepkrasattri Rd. и по ней к КПП Та-Чат-Чай. Развернувшись, гонщики двинутся к восточному побережью и вернутся в Лагуну, проехав через Паклок, памятник Героиням и Srisoonthorn Rd. В финале атлетов ждут два круга бегом по вдоль Банг-Тао и Лайан и финиш у гостиницы Angsana Laguna Phuket. Одного описания этого маршрута достаточно, чтобы понять, почему организатором также важна поддержка пхукетских властей и жителей острова.

«Все соответствующие ведомства тесно сотрудничают с организаторами, чтобы обеспечить успешное мероприятие. Мы работаем с жителями тех районов, по которым пройдет маршрут, и местной полицией, поскольку надо сделать так, чтобы перекрытие дорог на время гонки оказало на людей минимальный эффект. На всем маршруте будут дежурить маршалы для обеспечения безопасности участников», – заверил губернатор Норрапхат Плодтхонг.

Победители Foremost Ironman 70.3 Thailand в каждой возрастной группе получат не только путевки на чемпионаты мира по триатлонам Ironman и Ironman 70.3, но и денежные призы. Общий призовой фонд в этом году – около полумиллиона бат.

«Мы проводим Foremost Ironman 70.3 Thailand на Пхукете уже второй раз, и поддержка со стороны местных жителей, органов власти и самих атлетов просто фантастическая. Я хотела бы поблагодарить всех и пригласить жителей острова прийти и увидеть гонку своими глазами», – добавила Диттая Куртц.

Подробная информация о соревнованиях и регистрация на сайте www.ironman.com/thailand70.3 и на странице соревнований в Facebook. Газета The Phuket News является информационным спонсором Foremost Ironman 70.3 Thailand.

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