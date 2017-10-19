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Триатлон Foremost IRONMAN 70.3 Phuket 2017

Дата/Время начала: 26 Ноября 2017 06:00:00 - 26 Ноября 2017 15:30:00

Приглашаем на триатлон Foremost IRONMAN 70.3 Thailand 2017. Дистацнии: плавание 1,9 км; велосипед 90 км; бег 21 км (время отсечения – 8 часов 30 минет).  Катгории: Профессиональная, Элита Азии, Забег в возрастных группах (мужчины / женщины), Эстафета (мужчины / женщины /смешанная.  Сайт: ironman.com/triathlon/events/asiapac/ironman-70.3/thailand.aspx.

Новое в 2017 году: Sunrise Sprint 2017.  Дистанции: плавания 750м; велосипед 20 км; бег 45 км. Категории: Забег в возрастных группах (мужчины / женщины), Эстафета (мужчины / женщины / cмешанная).  Сайте: ironman.com/triathlon/events/asiapac/ironman-70.3/thailand/sunrise-sprint.aspx.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Iconic Foremost IRONMAN 70.3 Phuket 2017
Адрес : Angsana Laguna Phuket
Веб-сайт : http://asia.ironman.com/triathlon/events/asiapac/i...
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