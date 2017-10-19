Триатлон Foremost IRONMAN 70.3 Phuket 2017 Дата/Время начала: 26 Ноября 2017 06:00:00 - 26 Ноября 2017 15:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Приглашаем на триатлон Foremost IRONMAN 70.3 Thailand 2017. Дистацнии: плавание 1,9 км; велосипед 90 км; бег 21 км (время отсечения – 8 часов 30 минет). Катгории: Профессиональная, Элита Азии, Забег в возрастных группах (мужчины / женщины), Эстафета (мужчины / женщины /смешанная. Сайт: ironman.com/triathlon/events/asiapac/ironman-70.3/thailand.aspx. Новое в 2017 году: Sunrise Sprint 2017. Дистанции: плавания 750м; велосипед 20 км; бег 45 км. Категории: Забег в возрастных группах (мужчины / женщины), Эстафета (мужчины / женщины / cмешанная). Сайте: ironman.com/triathlon/events/asiapac/ironman-70.3/thailand/sunrise-sprint.aspx. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Iconic Foremost IRONMAN 70.3 Phuket 2017 Адрес : Angsana Laguna Phuket Веб-сайт : http://asia.ironman.com/triathlon/events/asiapac/i... Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт