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Три лучших бургера по итогам конкурса Phuket's Best Burger 2018

На Пхукете прошел очередной конкурс бургеров. Делимся секретами заведений-победителей.

Новости Пхукета

5 Мая 2018 12:00:00

Что нужно для настоящего бургера? Хорошее мясо, свежий хлеб, хрустящий салатный лист плюс соусы и топинги по выбору. И ключевое слово эдесь – это «выбор». Свинина или баранина, классическая бургерная булочка или бриошь, кетчуп или массаман-карри, сочный помидор или кисло-сладкий ананас – бургер открывает перед поваром невероятный простор для импровизации, что и продемонстрировал четвертый ежегодный конкурс бургеров на Пхукете. Участие в нем в этот раз приняли полтора десятка заведений, и едва ли среди их бургеров можно было найти два одинаковых.

Сырная лава

Победителем конкурса второй раз подряд стал отель Thavorn Beach Resort and Spa с бургером под названием Cheese Lava. Команда Thavorn сделала ставку на беспроигрышное сочетание мяса и сыра, причем и того, и другого было много. Чтобы повторить рецепт Cheese Lava нужно довести котлету из австралийской говядины вагю почти до готовности, после чего выложить на нее сыр и дать ему расплавиться, а затем быстро собирать бургер. Повара Thavorn нашли оптимальным сочетание сыров чеддер и бри. Дополнительные ингредиенты – хрустящий поджаренный бекон, помидоры черри, салатные лисья рокет, томатный соус. Собирается бургер Cheese Lava в булочке бриошь домашней выпечки.

Бургер из Вале

Вале – один из кантонов Швейцарии, страны, известной своими банками, часами, шоколадом и сырным фондю. Именно последнее блюдо и вдохновило команду клуба Coast на создание бургера The Valaisan. Бургер подается в булочке бриошь, внутрь которой помещается говяжья котлета, щедрая порция швейцарского сыра раклет, полоски хрустящего бекона, салатные листья (айсбер и руккола) и свежие помидоры. Соусов в бургере The Valaisan два – копченый барбекю-соус и соус тартар, а дополнительный нотки вкуса привносят тыквенные семечки и мак, украшающие булочку. В итоге Coast занял второе место.

Кузу-бургер

Тройку лидеров на конкурсе бургеров замкнул его традиционный участник – пляжный клуб Xana, который представил Kuzu Burger с котлетой из бараньего фарша с запахом дымка и легкой остринкой. Мясо в средиземноморском стиле органично дополняли другие местные ингредиенты – сыр фета с розмарином, соус цацики с огурцами, папайей и мятой, запеченные сладкие перцы, грибы с оливковым маслом и домашний кетчуп с мятой и дымными нотками. Как и два других победителя, клуб Xana сделал ставку на булочку бриошь собственной выпечки и не прогадал.

Следующий конкурс бургеров пройдет на Пхукете в марте-апреле 2019 года. Состав всех участвовавших в этом году бургеров можно узнать на на YouTube-канале The Phuket News TV.

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