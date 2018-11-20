Полиция Кату приступила к поискам двоих мужчин и женщины, напавших на россиянку в Кату вечером 18 ноября.

Тави Адам

20 Ноября 2018, 05:50 PM

Три грабителя на мотоцикле напали на россиянку в Кату. Фото: CCTV

Заместитель начальника полиции Кату Ампонват Сангруанг подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что его сотрудники занимаются установлением личностей и розыском двоих мужчин и женщины, напавших на гражданку России у въезда на территорию гольф-клубов Loch Palm и Red Mountain вечером 18 ноября. В распоряжении полиции имеются записи с камер уличного видеонаблюдения, однако записи нечеткие, а на мотоцикле подозреваемых отсутствуют номерные знаки.

«Полиция работает над тем, чтобы задержать нападавших так быстро, как только возможно», – заверил корреспондента редакции подполковник Сангруанг.

Других подробностей расследования офицер не раскрыл, ограничивших подтверждением того, что нападавших было трое (двое мужчин и женщина), а само преступление было совершено около 18:30 вечера.

Информация о происшествии в Кату изначально была опубликована в пользователем Telegram по имена Александр, а затем продублирована в канале «Реальный Пхукет».

В беседе с «Новостям Пхукета» Александр рассказал, что на его девушку Марию напали трое неизвестных, подъехавших сзади на мотоцикле, когда она шла по вдоль дороги у въезда в гольф-клуб Loch Palm Golf Club, где они проживают.

Нападавшие сбили 23-летнюю россиянку с ног, нанесли ей серию ударов, отобрали сумочку с наушниками, наличными деньгами и банковскими картами, после чего скрылись с места событий. В момент нападения Мария успела выбросить свой телефон в придорожные кусты, так что аппарат грабителям не достался. Серьезных травм женщине удалось избежать.

В своем посте в Telegram Александр также упомянул, что столкнувшиеся с подозреваемыми очевидцы из числа местных жителей никого из них в лицо не узнали. При этом нападавшие пригрозили свидетелям, чтобы те молчали, после чего скрылись.

Александр подчеркнул, что нападение произошло в благополучном районе, отметив, что даже в таких местах девушкам имеет смысл помнить о безопасности при прогулках в одиночку.