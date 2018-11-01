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Три человека задержаны за хранение наркотиков на Пхукете

Полиция Саку сообщила о задержании трех жителей северной части Пхукета за хранение метамфетамина (яба) и кратома.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Ноября 2018, 05:19 PM
Фото: Полиция Саку

Фото: Полиция Саку

Как рассказал полковник Киттипонг Клайкэу из полиции Саку, все три задержания были проведены в среду, 31 октября. В ходе рейда полицейских сопровождали военные.

Первым был арестован 36-летний Никорн Чантаравонг, у которого полицейские изъяли 8498 таблеток метамфетамина. По словам сотрудников полиции, им сообщили, что мужчина распространял запрещенный препарат среди молодежи в поселке Банг-Мала. Никорну были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Затем были арестованы еще два человека – 35-летний Анусорн Чантхавонг и 28-летний Тирапон Чанди. У них полицейские изъяли 100 г кратома и сироп от кашля, из которых готовится популярный наркотический коктейль «четыре на сто». Обоим предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории.

Полковник Клайкэу отметил, что задержанные Анусорн и Никорн являются родственниками, но степень родства не уточнил.

 

 

 

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