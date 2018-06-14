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Три человека сдались полиции после драки с туристами из Китая

Полиция Пхукета пока не предъявила обвинения участникам драки у пирса в Рассаде, которые добровольно явились в полицию после того, как видео потасовки получило резонанс в интернете.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Июня 2018 14:47:04

Кадр из размещенного на Facebook видео
Кадр из размещенного на Facebook видео

Видеозапись драки между двумя туристами и тремя неизвестными мужчинами было выложено в Facebook вечером 13 июня, а следом трое участников потасовки явились в полицию. Их оппоненты – отдыхаюшие из Китая – после драки были госпитализированы с легкими травмами.

Полиция назвала имена всех пятерых участников инцидента. С одной стороны в драке участвовали китайцы Линь Цзайвэй и Лю Цзиньлинь, а с другой – гражданин Мьянмы Льяйаойи, гражданин Таиланда Сири Санкхам и гражданин неустановленной страны Па Хонгди.

Бирманец Льяйаойи рассказал, что возвращался с Пхи-Пхи вместе с семьей, и на борту лодки у него произошел конфликт с двумя китайцами, которые положили свои сумки на пассажирские сидения.

На берегу мужчину встречали друзья Сири Санкхам и Па Хонгди, вместе с которыми он подошел к китайцам, чтобы «поговорить». Диалог стремительно перерос в потасовку, в ходе которой Линь Цзайвэй получил удар камнем в голову, а Лю Цзиньлиню повредили ухо разбитой бутылкой и голень.

Полиция пока не сообщила о предъявлении каких-либо обвинений Льяйаойи, Сири Санкхаму и Па Хонгди.

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