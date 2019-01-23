Три человека пострадали в ДТП на въезде в Патонг

Полиция предъявила обвинения водителю грузовика, протаранившему пять других транспортных средств на спуске с холма у храма Wat Patong во второй половине дня 22 января.

Новости Пхукета

23 Января 2019, 03:08 PM

Фото: Supplied

Крупная авария на въезде в Патонг со стороны Кату произошла около 17:00 вторника, 22 января. Спускавшийся с холма грузовой автомобиль потерял управление, столкнулся со скутером, пикапом и двумя легковыми машинами, после чего лоб в лоб врезался в другой грузовик, который начинал подъем на холм.

Как следует из полицейского отчета о ДТП, в результате аварии пострадали три человека: находившаяся на скутере 17-летняя девушка Интхира Юди и водители обеих грузовых машин – Бунлоам Бунпром (он был за рулем спускавшегося с холма грузовика) и Сутхут Аомпана (он управлял вторым).

Господин Бунпром заявил полицейским, что направлялся в Патонг с грузом мебели и на финальном этапе спуска с холма заметил, что тормозная система автомобиля перестала работать. Справиться с управлением лишившимся тормозов грузовиком мужчина не смог.

Как сообщил лейтенант Чанат Хонгситтичайкун, господину Бунпрому были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем причинение травм людям; в опасном вождении, повлекшем причинение вреда имуществу; в управлении транспортным средством, не удовлетворяющим требованиям к использованию на дорогах общего пользования. Впрочем, расследование всех обстоятельств инцидента пока не завершено.

О степени травм, полученных пострадавшими в ДТП лицами, подробной информации нет. Полиция лишь указала, что водитель второго грузовика Сутхут Аомпана пострадал серьезно.