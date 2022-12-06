Три человека погибли в результате нового взрыва на юге Таиланда

На железной дороге в провинции Сонгкхла произошел новый взрыв, в результате которого погибли три человека и пострадали еще четыре. Сработавшаяся утром 6 декабря бомба была заложена у места предыдущего взрыва, где в этот момент велись работы по ликвидации последствий первого инцидента и восстановлению железной дороги.

Новости Пхукета

6 Декабря 2022, 12:57 PM

На железной дороге в провинции Сонгкхла прогремел новый взрыв. Фото: Abdullah Benjakat / Bangkok Post

Первый взрыв на железной дороге, ведущей в малайзийский Паданг-Бесар, прогремел 3 декабря. В результате происшествия с рельсов сошли 11 вагонов товарного состава, следовавшего в Малайзию с грузом каучука, еще несколько были повреждены. Из находившихся в поездке четырех железнодорожников никто не пострадал.

Повторный взрыв был организован у временного штаба, развернутого на месте ЧП для ликвидации его последствий. Погибшие железнодорожники были опознаны как Йингсак Чумтри, Пхумпхан Пхетсука и Наварит (фамилия не названа), пишет Bangkok Post.

Легкие травмы получили Ноппадон Панма, Диден Кхонгсом, Чатчай Нитчаланунт и Тхирапонг Нукхонг. В момент повторного взрыва рабочие забирали от штаба оборудование, включая газовые баллоны.

Двойные взрывы являются известной тактикой у мусульманским сепаратистов, ведущих вооруженную борьбу с властями на юге Таиланда. На месте атаки закладываются два взрывных устройства, второе из которых приводится в действие после приезда на место событий полицейских, журналистов и других людей. Однако в данном случае между двумя атаками прошло три дня, что нетипично.

Безопасность на Пхукете

Комментируя участившиеся уличные патрули в Патонге и других туристических местах Пхукета, власти провинции отмечают, что они направлены не только на борьбу с обычным криминалом, но и на противодействие «символическим» насильственным акциям.

Власти Пхукета напрямую не связывают усиление мер безопасности с ситуацию в приграничных провинциях Таиланда, где местные сепаратистские движения продолжают вооруженную борьбу с властями. Однако в последний месяц там произошли несколько громких инцидентов, включая подрыв заминированного автомобиля у полицейского общежития 22 ноября. В результате взрыва погиб один человек и около 30 пострадали.

На Пхукете последний инцидент, связанный с борющимися против Бангкока «ополченцами» произошел в 2016 году. Тогда в результате взрывов двух бомб в Патонге пострадал один человек. Еще две зажигательные бомы были найдены не сработавшими.