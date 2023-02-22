Три человека арестованы за электронные сигареты на Пхукете

Власти округа Мыанг-Пхукет совместно с полицией Пхукет-Тауна провели рейд в магазине Dek Cha Phuket на Yaowarat Rd. и арестовали трех молодых тайцев за нелегальный оборот электронных сигарет. Дополнительную силовую поддержку обеспечивали волонтеры терробороны OrSor, но их помощь не понадобилась – вейперы не оказали сопротивления и даже не стали отрицать выдвинутые против них обвинения в незаконном обороте продукции, подлежащей при ввозе таможенному оформлению, но не проходившей его.

Иккапоп Тхонгтуб

Основанием для рейда в Dek Cha Phuket послужили поступившие в офис губернатора жалобы от родителей на то, что магазин продает электронные сигареты и жидкости учащимся. Причем жалоба оказалась уже не первой, но после предыдущей инспекции магазин лишь ненадолго прекратил торговлю запрещенной продукцией. Основания для ареста трех подозреваемых были тоже стандартными – участие в обороте нелегально ввезенной в Таиланд продукции, которая должна подлежать уплате акцизов и других сборов.

Рейд прошел около 22:30 вечера 21 января. Первым был задержан 24-летний Йоссири, которого арестовали на улице у магазина. У мужчины обнаружили при себе 12 электронных сигарет. Он заявил, что купил их именно в Dek Cha Phuket. Следом уже в магазине были арестованы 20-летний Теван и 23-летний Пануват.

При осмотре магазина, официальные лица обнаружили не только электронные сигареты и комплектующие для вейпов, но также классические табачные изделия и алкоголь без акцизных марок. Вся указанная продукция была классифицирована как контрафакт, ввезенный в страну без прохождения таможенных процедур.

Йоссири, Тевана и Панувата доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна, где предъявили им обвинения по пакету статей, связанных с таможенными правила и процедурами. Именно к таможенному законодательству власти, как правило, апеллируют в случае с задержанием вейперов. Таиланд считает вейпы и жидкости для них товарами, подлежащими таможенному оформлению без каких-либо исключений, однако оформить их ввоз невозможно из-за принципиальной позиции Минздрава.

В июне 2022 года Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей марихуану. Главным идеологом тайского легалайза был и остается глава Минздрава и вице-премьер Анутин Чарнвиракун, но столь же решительно он выступает против электронных систем доставки табака, будь то одноразовые электронные сигареты, IQOS, вейпы и так далее. Все они по-прежнему под запретом и легализовать их вслед за ганджей Минздрав не планирует.

Согласно Закону о таможне, нелегальный ввоз электронных сигарет карается штрафом в четырехкратном размере стоимости ввезенной продукции и/или тюремным сроком вплоть до 10 лет, писала в 2018 году Bangkok Post.

О тюрьме и штрафах, пропорциональных стоимости нелегальной продукции, предупреждало в публикации от 2020 года Туристическое управление Таиланда (ТАТ). Это предупреждение, в частности, было продублировано посольствами Таиланда за рубежом.

Комментарии посольства России в Бангкоке и Таиланда в Москве можно найти здесь.