Третья морская черепаха отложила яйца в провинции Пханг-Нга

В провинции Пханг-Нга к северу от Пхукета взяли под охрану третью с начала сезона кладку яиц морской черепахи. Причем в этот раз удалось увидеть и даже снять на видео само животное.

Новости Пхукета

8 Декабря 2022, 09:00 AM

В провинции Пханг-Нга сняли на видео огромную морскую черепаху, приплывшую откладывать яйца на пляже. Фото: DMCR