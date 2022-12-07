Третья морская черепаха отложила яйца в провинции Пханг-Нга

Третья морская черепаха отложила яйца на пляже Наклыа, примерно в 900 метрах к северу от места, где сейчас находятся две первые кладки, сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR).
Ведомство не указало, когда черепаха приплыла на пляж в тамбоне Кхок-Клой, но зато опубликовало видео с животным на берегу. Ролик был размещен в Facebook в среду, 7 декабря. По всей видимости, черепаха отложила яйца перед рассветом того же дня. Из 130 яиц 119 были признаны здоровыми и жизнеспособными, их аккуратно достали и переместили в безопасное место.
Первые две кладки были обнаружены на пляже Банг-Кхван в Кхао-Лаке 17 и 30 ноября. В этих случаях яйца тоже находились ниже линии прилива, так что их пришлось перемещать. Новые кладки обнесли заборами и установили камеры видеонаблюдения, подключиться к которым может любой желающий.
Сами специалисты DMCR присматривают за кладками в круглосуточном режиме, а заодно патрулируют пляжи в поисках новых следов черепах. Непосредственно на Пхукете их в этом сезоне еще не видели.
Первые малыши в Кхао-Лаке должны вылупиться после Нового года. Подробнее о том, как проходил непростой процесс возвращения морских черепах в Таиланд можно прочитать здесь.