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Третья морская черепаха отложила яйца в провинции Пханг-Нга

В провинции Пханг-Нга к северу от Пхукета взяли под охрану третью с начала сезона кладку яиц морской черепахи. Причем в этот раз удалось увидеть и даже снять на видео само животное.

Новости Пхукета

8 Декабря 2022, 09:00 AM
В провинции Пханг-Нга сняли на видео огромную морскую черепаху, приплывшую откладывать яйца на пляже. Фото: DMCR

В провинции Пханг-Нга сняли на видео огромную морскую черепаху, приплывшую откладывать яйца на пляже. Фото: DMCR

Третья морская черепаха отложила яйца на пляже Наклыа, примерно в 900 метрах к северу от места, где сейчас находятся две первые кладки, сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR).

Ведомство не указало, когда черепаха приплыла на пляж в тамбоне Кхок-Клой, но зато опубликовало видео с животным на берегу. Ролик был размещен в Facebook в среду, 7 декабря. По всей видимости, черепаха отложила яйца перед рассветом того же дня. Из 130 яиц 119 были признаны здоровыми и жизнеспособными, их аккуратно достали и переместили в безопасное место.

Первые две кладки были обнаружены на пляже Банг-Кхван в Кхао-Лаке 17 и 30 ноября. В этих случаях яйца тоже находились ниже линии прилива, так что их пришлось перемещать. Новые кладки обнесли заборами и установили камеры видеонаблюдения, подключиться к которым может любой желающий.

Сами специалисты DMCR присматривают за кладками в круглосуточном режиме, а заодно патрулируют пляжи в поисках новых следов черепах. Непосредственно на Пхукете их в этом сезоне еще не видели.

Первые малыши в Кхао-Лаке должны вылупиться после Нового года. Подробнее о том, как проходил непростой процесс возвращения морских черепах в Таиланд можно прочитать здесь.

 

 

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