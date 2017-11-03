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Третий ежегодный бранч у бассейна в Kata Rocks

Дата/Время начала: 2 Декабря 2017 12:30:00 - 2 Декабря 2017 15:00:00

В этом году гостей юбилейной вечеринки Kata Rocks ждет захватывающее сочетание превосходной развлекательной программы, вкуснейшей еды и эксклюзивного показа мод рядом с 35-метровым бассейном. обрывающимся прямо в море. Цены начинаются от 2900++ юат с человека. Время проведения: с 12:30 до 15:30. Доступен заказ трансфера для групп из 10 человек. Дополнительная информация и бронирование мест по эл. почте dining@katarocks.com и на сайте katarocks.com,
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Kata Rocks
Адрес : Kata Rocks
телефон : 076 370 777
Веб-сайт : http://katarocks.com
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