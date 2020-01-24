Традиционная плетеная утварь в тайском быту

Сутхон Сукпхисит рассказывает о тайской плетеной утвари, популярной в быту даже в XXI веке.

Bangkok Post

Плетение предметов домашнего обихода из ротанга и других натуральных материалов – важная составляющая жизненного уклада и традиций тайского народа. И даже сейчас, несмотря на обилие удобных изделий из пластика и металла, плетеные вещи не теряют популярности, оставаясь практичным выбором и неотъемлемой частью быта многих тайцев.

Одним из самых известных центров плетения всегда была провинция Чантхабури. В прежние дни в каждом доме можно было найти плетеные коврики «суа чантабун», которыми устилались полы в спальнях, кухнях, общих комнатах. Чантабунские циновки были легкими, долговечными, к тому же их можно было складывать, а сами они были всевозможных форм и размеров. По аналогичной методике здесь плели подложки под столовые приборы, сумки и другие вещи.

Исанские коврики, носящие название «кок», в Таиланде также популярны, но все же уступают в популярности «суа чантхабун».

Жители гористых районов северного Таиланда издревле плели из ротанга низкие табуреты и столики, известные как «тоук». В давние годы полы в домах местных жителей укладывались прямо на землю, чтоб остаточное тепло согревало жилище. Готовили еду и делали другие дела тоже фактически на полу, так что низкие табуреты были актуальны для хозяек, хлопотавших по хозяйству.

Эти же табуреты выставлялись и вокруг невысоких ротанговых столов во время трапез. Ротанг – материал долговечный, причем со временем мебель из него приобретает дополнительную мягкость. Некогда эти изделия были популярны в Бангкоке, что обеспечивало северян источником дохода. Сейчас местные жители не делают их для массовой продажи, но все равно мастерят для собственного пользования.

По-прежнему в Таиланде используются плетеные пищевые емкости из бамбука, в которых, к примеру, готовят и подают дим-самы, популярные не только в столице, но и на побережье Андаманского моря. Миниатюрные бамбуковые корзиночки можно встретить во многих кафе. Едва ли металлические контейнеры когда-нибудь полностью их вытеснят из обихода, поскольку плетеная посуда сохраняет дух аутентичности, да и традиционные китайские блюда попросту заслуживают оригинальной посуде. Пельмешки и булочки в бамбуковых корзинках выглядят намного привлекательнее. Можно смело спорить, что у кафе с плетеной посудой всегда будет больше посетителей, чем у аналогичного заведения с посудой металлической.

Плетение домашней утвари играет крайне важную роль и в традиционной жизни Исана, где также популярна подобная посуда. К примеру, при ферментации рыбного соуса применяются плетеные бамбуковые сита, а для приготовления клейкового риса используются сразу три типа плетеной посуды из бамбука. В характерных конусах под названием «хуад» он готовится на пару, в корзинках «крадонг» слегка остывает, а затем подается в сохраняющих тепло контейнерах «кратип», которые могут быть самых разных форм и размеров.

Методом плетения изготавливается, разумеется, не только посуда. Так делают различные рыболовные снасти и приспособления, вольеры и домики для домашней птицы, всевозможные корзины. При этом похожие по исполнению вещи можно найти в самых разных частях страны.

Кто-то может сказать, что плетеные корзины – вещь прошлого. Действительно, для шопинга в повседневной жизни многие предпочитают пластиковые пакеты и матерчатые сумки, но отправляясь с пожертвованиями в храм, все же выберут вещь традиционную, поскольку там она будет выглядеть более уместно. Плетеная мебель, посуда и предметы обихода на протяжении веков были частью тайской культуры и останутся ей в будущем.

Сутхон Сукпхисит, Bangkok Post