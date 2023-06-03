Торжества в честь Королевы Сутхиды и дня Вискаха Буча проходят на Пхукете

На Пхукете начинается вечерняя фаза торжественных мероприятий в честь дня рождения Ее Величества Королевы Таиланда, которой сегодня исполнилось 45 лет, и буддистского праздника Висакха Буча, знаменующего рождение, просветление и уход в нирвану Будды Гаутамы.

Новости Пхукета

Торжественные мероприятия в честь Королевы Сутхиды начались в 7:30 утра с традиционной церемонии вручения подношений монахам и получения благословения. Собравшихся в Provincial Hall представителей органов власти и общественности возглавил губернатор провинции Наронг Вунсиеу. Старше среди четырех десятков буддистских монахов был Пхра Кру Метта Пиром, настоятель храма Wat Mongkol Nimit в Пхукет-Тауне.

На 17:30 и 19:19 назначены вечерние церемонии в честь Королевы Таиланда – отдание дани уважения портрету Ее Величества и свечная церемония.

Мероприятия в честь дня Висакха Буча также начались рано утром во всех буддистских храмах, куда направились тысячи прихожан, чтобы вручить подношения монахам и послушать проповеди. На вечер в храмах запланировано зажжение свечей и процессии со свечами, благовониями и бутонами лотоса.

Также сегодня в храме Wat Sapam Thammaram в Ко-Кэу состоялась отдельная церемония высадки в грунт саженца священного деревак Пхра Сри Маха Бодхи. Согласно буддистскому канону, учитель Будда Гаутама достиг просветления именно под фиговым деревом вида Ficus religiosa. Глубоко почитаемые Деревья Будды растут во многих храмах, их возраст зачастую исчисляется сотнями лет, а диаметр ствола такого древнего исполина может достигать 6 м.