Торговцы лук-чином из Бурирама ждут Лису Манобан

Торговцы лук-чином из Бурирама ждут визита в на малую родину тайской исполнительницы к-попа Лалисы (Лисы) Манобан. В одном из интервью звезда как-то призналась, что обожает простые уличные шашлычки из своей провинции, после чего их продажи взлетели.

Новости Пхукета

24 Марта 2022, 12:00 PM

Фото: Surachai Piragsa и instagram.com/lalalalisa_m

По данным из неофициальных источников, Лиса приехала в Таиланд 22 марта, чтобы отпраздновать в кругу семьи день рождения, который у нее 27 числа, пишет Bangkok Post. В родной провинции девушка не была очень давно – без преувеличения, с момента взлета своей головокружительной карьеры.

С самого утра 23 марта перед лотками с лук-чином у железнодорожного вокзала Бурирама толпились покупатели, а продавцы ждали появления Лиса в надежде бесплатно угостить ее от всей души. Пока, впрочем, звезда не почтила шашлычников визитом.

Впрочем, торговцы говорят, что даже если Лиса не появится, они все равно будут ей благодарны за добрую память о еде из детства. Хотя не исключено, что ее вкусы за прошедшие годы могли измениться. Едва ли кто-то из знавших Лису много лет назад мог представить ее амбассадором известного бренда виски – а это уже произошло. Властям даже пришлось предупреждать пользователей соцсетей о том, что републикация ее фотографий с бокалами и бутылками может грозить тюрьмой, поскольку нарушает довольно жесткие требования тайского законодательства о рекламе спиртных напитков.

Звездная история

Выступающая в составе корейской группы Blackpink Лалиса Манобан очень популярна и на родине, и за рубежом. Корейские музыкальные продюсеры заметили тайское дарование в 2009 году, когда она вместе с другом детства участвовала в музыкальном конкурсе компании JYP Entertainment. В тот момент Лалисе было 12 лет. Затем Лиса участвовала в ряде других конкурсов, а также сотрудничала с одним из азиатских брендов молодежной одежды.

В 2016 года на корейской сцене дебютировала новая женская поп-группа Blackpink, в которой Лиса заняла место главной танцовщицы и ведущей исполнительницы рэпа. Параллельно с выступлениями на сцене Лиса принимала участие в телевизионных передачах, а также завела популярный канал на YouTube, где у нее сейчас почти 9 млн подписчиков.

В 2020 году Лиса стала послом бренда Bulgari в Корее и глобальным послом брендов Celine и MAC. В сентябре 2021 года Лиса выпустила свой дебютный сольный сингл Lalisa, продажи которого в Южной Корее за первую неделю после выхода превысили 700 тыс. копий.