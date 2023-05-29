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Торговца оружием из Facebook арестовали на Пхукете

Отдел полиции Таиланда по борьбе с киберпреступлениями арестовал двух жителей Кату за нелегальное хранение огнестрельного оружия. Как следует из отчета правоохранителей, один из подозреваемых занимался торговлей оружием онлайн, второй приобретал через сеть необходимые детали для изготовления оружия в домашних условиях, ввиду чего оба и попали в поле зрения бюро CCIB, хотя само оружие и не является его профилем.

Новости Пхукета

29 Мая 2023, 12:03 PM
Два человека были арестованы сотрудниками Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в Кату. Фото: CCIB

Два человека были арестованы сотрудниками Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в Кату. Фото: CCIB

Два человека были арестованы сотрудниками Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в Кату. Фото: CCIB

Два человека были арестованы сотрудниками Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в Кату. Фото: CCIB

Два человека были арестованы сотрудниками Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в Кату. Фото: CCIB

Два человека были арестованы сотрудниками Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в Кату. Фото: CCIB

Два человека были арестованы сотрудниками Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в Кату. Фото: CCIB

Два человека были арестованы сотрудниками Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в Кату. Фото: CCIB

Два человека были арестованы сотрудниками Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в Кату. Фото: CCIB

Два человека были арестованы сотрудниками Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в Кату. Фото: CCIB

В отчете Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) говорится о двух отдельных арестах, судя по всему, не связанных друг с другом ничем, кроме географии. В обоих случаях полицейские работали в Кату, а фигуранты дел были уроженцами Исана. Даты арестов в сообщении CCIB указаны не были.

В первом случае был арестован 31-летний уроженец Каласина по имени Криенгкрай (фамилия не указана). У мужчины изъяли две единицы длинноствольного огнестрельного оружия и более 300 единиц боеприпасов. Полиция не указала конкретный тип изъятого оружия и патронов, при этом известно, что зачастую в подобных случаях правоохранители не различают огнестрельные и пневматические образцы, классифицируя и то, и другое как «пын», то есть «стреляющее оружие» (аналог английского слова gun).

На допросе господин Криенгкрай признал, что обе винтовки принадлежат ему. Также он подтвердил факт заказа конструктивных элементов оружия через маркетплейс Lazada и покупку патронов через Facebook. Господину Криенгкраю предъявили обвинения в нелегальном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

Во втором случае был арестован 26-летний Прасерт (фамилия не указана) из Сисакета. При виде полицейских мужчина бросился бежать и «смог скрыться в лесу, пользуясь знанием местности». Впрочем, затем супруга господина Прасерта заставила его сдаться.

При обыске у мужчины изъяли не указанное количество огнестрельного оружия и боеприпасов .22 калибра. Обвинения были предъявлены по статьям о нелегальном хранением оружия и патронов, а также по статье о хранении с целью продажи.

Как пояснил майор CCIB Кхомсан Сом-Он, у мужчины были несколько аккаунтов в Facebook, через которые он вел нелегальную торговлю огнестрельным оружием. Один из профилей полиция указала как «кхон лэу най сайта тё». Майор Сом-Он пояснил, что мужчина, действительно, выстраивал в сети образ плохого парня, выкладывая фотографии нелегального оружия.

О привлечении или хотя бы информировании пхукетской полиции об арестах в сообщении CCIB ничего не говорится.

 

 

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