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Тоннель в Чалонге обещают сдать через полтора года

Департамент скоростных магистралей ответил на вопрос о том, как долго жителям Чалонга терпеть пробки на кольцевой развязке у пирса.

Шела Рива

24 Октября 2017 12:12:12

Работы по прокладке тоннеля в Чалонге завершены на 25%, и подрядчику понадобится еще 18 месяцев, чтобы сдать объект. Соответствующий прогноз в беседе с «Новостями Пхукета» озвучил инженер Сомкиет Йимпонг, курирующий проект со стороны Департамента скоростных магистралей Пхукета.

«Работы продолжаются. Степень текущего прогресса оценивается в 25%», – заявил господин Йимпонг корреспонденту издания.

Инженер пояснил, что подрядчик сейчас выполняет целый спектор работ: от перемещения линий электропередач до непосредственно земляных работ. При этом вопрос с выкупом земли решен «по большей части».

«Проблемы с выкупом земли, которые задерживали проект, были решены по большей части, хотя еще остались участки, ждущие решения. Впрочем, это не помешает продолжать прокладку тоннеля», – заверил Сомкиет Йимпонг.

«Я уверен, что проблемы будут решены», – добавил он.

По словам инженера, объект будет сдан через полтора года, то есть к июню 2019.

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