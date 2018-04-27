Тоннель у Tesco закроют на полтора дня для подготовки к сезону дождей

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей объявил о проведении работ по подготовке к сезону дождей в тоннеле у Tesco Lotus Extra на Bypass Rd.

27 Апреля 2018 16:46:13

В прошлом году недостаток внимания к дренажной системе привел к затоплению тоннеля. Фото: Peeraphun Kongkhum

Работы будут проводиться больше суток. Тоннель закроют для транспорта в 20:00 вечера понедельника, 30 апреля, а откроют лишь в 5:00 утра среды, 2 мая. В общей сложности работы по подготовке объекта к сезону дождей займут более 30 часов.

Как пояснил пхукетский офис Департамента скоростных магистралей, в ходе работ будут очищены от мусора все дренажные системы в самом тоннеле, а также наружные элементы системы водоотвода.

Дополнение: Позже в тот же день PR-служба провинции Пхукет сообщила, что одновременно с тоннелем у Tesco будет закрыт и тоннель у Central Festival. Откроются оба тоннеля в 5:00 утра 2 мая.