Тоннель у Tesco Lotus затопило во время плановой замены насосов

Дожди застали врасплох рабочих, осуществлявших замену оборудования в тоннеле у Tesco Lotus на Bypass Rd.

14 Ноября 2017 18:02:38

Фото: Peeraphun Kongkhum

Директор Департамента скоростных магистралей Пхукета Сомванг Лоханут подтвердил «Новостям Пхукета», что тоннель у Tesco Lotus на Bypass Rd. действительно был затоплен утром 13 ноября, и озвучил причину произошедшего. По словам господина Лоханута дожди обрушились на остров в тот момент, когда рабочие проводили плановую замену насосов и другого оборудования в тоннеле.

«Это произошло потому, что построившая объект компания Italian-Thai Development сейчас проводит замену и модернизацию внутренних систем в тоннеле, включая дренажное оборудование, освещение, указатели и так далее. Они начали днем ранее, 12 ноября», – заявил новый глава Департамента скоростных магистралей Пхукета.

«Если это случится снова, установленные в тоннеле системы мониторинга позволят заметить проблему и оперативно отреагировать», – добавил он.

По словам господина Лоханута, в понедельник «рабочие быстро установили помпы, чтобы подтопление продолжалось не больше получаса». Все работы в тоннеле должны быть завершены в течение декабря.