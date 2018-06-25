Тоннель у поворота на аэропорт «приоткрыли» для движения

В воскресенье, 24 июня, первые автомобилисты получили шанс проехать по тоннелю у поворота на аэропорт на Thepkrasattri Rd.

25 Июня 2018 18:18:18

Фото: Пхукетский офиса Департамента скоростных магистралей

Тоннель у поворота на аэропорт готов лишь на 62%, однако первые автомобилисты уже получили возможность воспользоваться им при движении с юга на север. О том, что движение отрыто заявил инженер проекта Сомкиет Йимпонг из пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

«Мы полагаем, что таким образом можем сделать проезд более удобным для водителей», – заявил господин Йимпонг.

При этом на въезде в тоннель с юга стоит информационный щит, сообщающий следующее: «Ведутся дорожные работы. Закрыто для общественного использования. Двигайтесь с осторожностью».

«По графику, проект должен быть завершен в августе 2019 года. Мы уверен, что объект будет сдан в срок», – заявил господин Йимпонг.

Напомним, что подобный подход к дорожным знакам пхукетский офис Департамента скоростных магистралей уже демонстрировал в 2015 году, когда на Bypass Rd., Chao Fa West и Wiset Rd. установили ограничение скорости в 50 км/ч.

Комментируя установку знаков, тогдашний глаза ведомства Самак Лиедвонгхат уточнил, что требования знаков соблюдать не обязательно.

«Знаки установлены, чтобы сказать водителям, что на дороге необходимо быть осторожными. [Ограничение] не обязательно», – заявил он.

Господин Лиедвонгхат к настоящему моменту уже покинул пост директора пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.