Тоннель у Central Festival закрывается для ремонта дренажных систем

Движение транспорта по тоннелю Darasamut Underpass, находящемуся рядом с ТЦ Central Festival, не будет осуществляться с 10:00 утра вторника, 6 марта, до примерно 13:00 дня.

6 Марта 2018 09:54:19

Фото: Шела Рива

О временном закрытии тоннеля «Новостям Пхукета» сообщил заместитель главы пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Пиджак Сончана. Он пояснил, что в тоннеле сломался один из насосов для откачки воды, и устройство нужно срочно починить. При этом для ремонта потребуется использовать кран.

Что касается ремонта реверсивных светофоров, который также планировался на эту неделю, то прогресса по этой задаче пока нет. Как пояснили «Новостям Пхукета» в Департаменте скоростных магистралей, заказанные из Бангкока комплектующие еще не доставлены на Пхукет.