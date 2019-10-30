Тоннель у аэропорта завершен в срок

Тоннель у поворота на аэропорт стал первым подобным инфраструктурным объектом на Пхукете, который удалось сдать в срок. Официальная сдача проекта состоится завтра, но никакого торжественного открытия не планируется.

Таньялак Сакут

Как подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета» глава местного офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лоханут, все работы уже завершены и в последний день месяца подрядчик официально проинформировал ведомство господина Лоханут о завершении проекта.

Господин Лоханут отметил, что подрядчик уложился и в отведенные сроки (к 31 октября 2019 года с учетом переноса дедлайна из-за необходимости выкупа земли), и в установленный бюджет (470 млн бат).

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей добавил, что никакой торжественной церемонии в честь завершения проекта не планируется. Никакого особенного названия тоннелю e у поворота на аэропорт придумывать не стали. На табличке у въезда в него написано просто Underpass at Phuket Airport Intersection.

Отметим, что для движения транспорта тоннель был открыт еще в прошлом году.