Тоннель у аэропорта завершен в срок

Как подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета» глава местного офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лоханут, все работы уже завершены и в последний день месяца подрядчик официально проинформировал ведомство господина Лоханут о завершении проекта.
Господин Лоханут отметил, что подрядчик уложился и в отведенные сроки (к 31 октября 2019 года с учетом переноса дедлайна из-за необходимости выкупа земли), и в установленный бюджет (470 млн бат).
Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей добавил, что никакой торжественной церемонии в честь завершения проекта не планируется. Никакого особенного названия тоннелю e у поворота на аэропорт придумывать не стали. На табличке у въезда в него написано просто Underpass at Phuket Airport Intersection.
Отметим, что для движения транспорта тоннель был открыт еще в прошлом году.