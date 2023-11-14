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Тинькофф Банк запустил переводы в Таиланд через SWIFT

Тинькофф Банк запустил услугу перевода средств в тайских батах на счета в банках Таиланда с помощью системы SWIFT. Оформить перевод можно в приложении банка или личном кабинете на сайте. Зачисление денег на тайский счет должно занимать от одного до трех дней.

14 Ноября 2023, 03:33 PM
Перевести деньги в Таиланд можно через приложение Тинькофф Банка или личный кабинет на сайте.

Перевести деньги в Таиланд можно через приложение Тинькофф Банка или личный кабинет на сайте.

Курс тайского бата в Тинькофф Банке на 14 ноября.

Курс тайского бата в Тинькофф Банке на 14 ноября.

Согласно информации с сайта Тинькофф Банка, минимальной суммы для отправки в Таиланд через SWIFT нет, максимальная сумма разового перевода зависит от банка получателя:

  • Kasikornbank – до 300 тыс. бат;
  • SCB, Bangkok Bank и все другие банки – до 50 тыс. бат.

Уточнить возможность перевода в конкретный тайский банк можно в чате службы поддержки Тинькофф Банка.

Комиссия за перевод фиксированная и составляет 700 бат, для клиентов Tinkoff Premium и Tinkoff Private услуга SWIFT-перевода в Таиланд бесплатна.

«Отправляем деньги за один рабочий день. Зачисляют перевод обычно за 1-3 дня, но конкретный срок зависит от банка-получателя», – говорится на сайте Тинькофф Банка.

Базовый курс пары рубль/бат у Тинькофф Банка на 14 ноября (для переводов между своими счетами) следующий: из бата в рубль – 2,278, из рубля в бат – 2,785.

 

 

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