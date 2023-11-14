Тинькофф Банк запустил переводы в Таиланд через SWIFT

Согласно информации с сайта Тинькофф Банка, минимальной суммы для отправки в Таиланд через SWIFT нет, максимальная сумма разового перевода зависит от банка получателя:
- Kasikornbank – до 300 тыс. бат;
- SCB, Bangkok Bank и все другие банки – до 50 тыс. бат.
Уточнить возможность перевода в конкретный тайский банк можно в чате службы поддержки Тинькофф Банка.
Комиссия за перевод фиксированная и составляет 700 бат, для клиентов Tinkoff Premium и Tinkoff Private услуга SWIFT-перевода в Таиланд бесплатна.
«Отправляем деньги за один рабочий день. Зачисляют перевод обычно за 1-3 дня, но конкретный срок зависит от банка-получателя», – говорится на сайте Тинькофф Банка.
Базовый курс пары рубль/бат у Тинькофф Банка на 14 ноября (для переводов между своими счетами) следующий: из бата в рубль – 2,278, из рубля в бат – 2,785.