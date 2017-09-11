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Тинейджер на пикапе протаранил четыре машины на главном шоссе Пхукета

Дорожная авария с участием пикапа и еще четырех транспортных средств произошла на Thepkrasattri Rd. вечером 10 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Сентября 2017 12:02:53

Полиция Таланга получила сообщение о крупном ДТП в неподалеку от больницы Thalang Hospital и магазина Tesco Lotus Thalang около 18:15 воскресенья, 10 сентября. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий перевернувшийся на бок черно-серый пикап Isuzu и еще четыре автомобиля с повреждениями разных степеней серьезности – еще один пикап, черный седан Honda и два микроавтобуса.

Несмотря на то, что в ДТП оказались вовлечены пять транспортных средств, медицинская помощь потребовалась только водителю первого пикапа – 18-летнему Киттитхату Йэмйингу – и его пассажиру, имени которого полиция не указала. Обоим была оказана первая помощь на месте, после чего молодых людей доставили в больницу Thanlang Hospital.

Согласно предварительной версии полиции, Киттитхат Йэмйинг направлялся по Thepkrasattri Rd. в южном направлении, но сразу после перекрестка в Таланг-Тауне потерял контроль над пикапом на мокрой дороге, в результате чего транспортное средство вылетело на полосу встречного движения.

На встречной полосе пикап Киттитхата столкнулся с микроавтобусом и следовавшим за ним другим пикапом, после чего несколько раз перевернулся, зацепив еще один минивэн, седан Honda и мачту уличного освещения.

На момент написания заметки полиция еще не сообщила о предъявлении обвинений кому-либо из участников ДТП.
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