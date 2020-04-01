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The Pavilions объявляет конкурс видео

Сеть отелей The Pavilions Hotels & Resorts объявила о запуске всемирного конкурса домашних видео для всех, кто вынужден оставаться сейчас дома, но при этом не представляет жизни без съемки и монтажа. К участию в Curated Journey Video Competition приглашаются как любители, так и профессионалы. Главный приз – семь ночей в одном из отелей The Pavilions Hotels & Resorts.

Партнерский материал

1 Апреля 2020, 05:32 PM
The Pavilions объявляет конкурс видео. На кону – семь ночей в одном из отелей The Pavilions.

The Pavilions объявляет конкурс видео. На кону – семь ночей в одном из отелей The Pavilions.

The Pavilions объявляет конкурс видео.

The Pavilions объявляет конкурс видео.

The Pavilions объявляет конкурс видео.

The Pavilions объявляет конкурс видео.

The Pavilions Amsterdam.

The Pavilions Amsterdam.

The Pavilions Bali.

The Pavilions Bali.

The Pavilions Himalayas.

The Pavilions Himalayas.

The Pavilions Madrid.

The Pavilions Madrid.

The Pavilions Mongolia.

The Pavilions Mongolia.

The Pavilions Phuket.

The Pavilions Phuket.

The Pavilions Rome.

The Pavilions Rome.

К запуску конкурса организаторов подтолкнула текущая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19, заставившей множество людей по всему миру остаться в самоизоляции. Конкурс нацелен на всех тех, кто сейчас ищет возможности заняться интересным делом и дать волю воображению и творческому духу.

Всем участникам предоставляется эксклюзивный доступ к базе видео и другого контента The Pavilions Hotels & Resorts, включая съемки самих отелей, окружающих их локаций и различных видов активности, которыми можно заняться на отдыхе. Также участники вольны использовать свой собственный контент, снятый в местах расположения отелей The Pavilion. Одним из таких мест является и Пхукет.

Тим Сарджент, директор группы The Pavilions по маркетингу, не скрывает своего энтузиазма в связи с запуском этого уникального проекта.

«Нас переполняют эмоции оттого, что мы запускаем подобный конкурс, открывающий двери новых идеям, креативности и любви к своему делу. Недавно мы сделали очередной шаг в развитии идентичности нашего бренда, еще больше сместив акцент на личный опыт наших гостей и их путешествие, что мы называем Curated Journeys. И нам крайне приятно, что теперь у нас есть шанс поделиться этой идеей со всем миром и дать людям возможность увидеть, как их идеальное путешествие становится реальностью», – говорит Тим Сарджент.

Конкурс продлится со 2 апреля по 10 мая. Из всех присланных работ организаторы отберут пятерку финалистов. Эти ролики будут выставлены на открытое общественное голосование с 12 по 22 мая. Победитель будет объявлен 29 мая.

Автора самого лучшего ролика ждут семь ночей с завтраками в одном из отелей группы на Пхукете (Таиланд), на Бали (Индонезия), в Риме (Италия), в Мадриде (Испания) или в Амстердаме (Нидерланды).

На Пхукете организаторы конкурса заручились поддержкой ведущей англоязычной газеты The Phuket News и ее тайской и русской сестер Khao Phuket и «Новости Пхукета». Как заявил генеральный менеджер Class Act Media (компании-издателя The Phuket News) Джейсон Бэван, конкурс Curated Journey Video Competition – это прекрасная возможность проявить креативность во времена, когда большая часть жителей планеты вынуждена жить и работать, не выходя из дома.

«Люди по всему миру вынуждены работать из дома, и в эти времена для душевного здоровья крайне важно сохранять позитивный настрой и смотреть в будущее с оптимизмом. Запущенная The Pavilions Hotels & Resorts позитивная кампания даст каждому возможность выпустить на волю свой творческий дух, а заодно и даст цель, к которой можно стремиться. Мне сложно представить лучший приз, чем неделя отдыха в одном из отелей The Pavilions, когда вся ситуация с коронавирусом закончится. Берегите себя и до встречи после финала конкурса», – заявил господин Бэван.

Конкурс открыт для всех создателей видео контента, включая видеографов, блогеров, операторов и режиссеров. Запись на участие – по ссылке ниже. Там же можно ознакомиться со всеми условиями конкурса.

www.pavilionshotels.com/the-pavilions-video-competition

 

 

 

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