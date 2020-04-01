The Pavilions объявляет конкурс видео.

Сеть отелей The Pavilions Hotels & Resorts объявила о запуске всемирного конкурса домашних видео для всех, кто вынужден оставаться сейчас дома, но при этом не представляет жизни без съемки и монтажа. К участию в Curated Journey Video Competition приглашаются как любители, так и профессионалы. Главный приз – семь ночей в одном из отелей The Pavilions Hotels & Resorts.

Партнерский материал

К запуску конкурса организаторов подтолкнула текущая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19, заставившей множество людей по всему миру остаться в самоизоляции. Конкурс нацелен на всех тех, кто сейчас ищет возможности заняться интересным делом и дать волю воображению и творческому духу.

Всем участникам предоставляется эксклюзивный доступ к базе видео и другого контента The Pavilions Hotels & Resorts, включая съемки самих отелей, окружающих их локаций и различных видов активности, которыми можно заняться на отдыхе. Также участники вольны использовать свой собственный контент, снятый в местах расположения отелей The Pavilion. Одним из таких мест является и Пхукет.

Тим Сарджент, директор группы The Pavilions по маркетингу, не скрывает своего энтузиазма в связи с запуском этого уникального проекта.

«Нас переполняют эмоции оттого, что мы запускаем подобный конкурс, открывающий двери новых идеям, креативности и любви к своему делу. Недавно мы сделали очередной шаг в развитии идентичности нашего бренда, еще больше сместив акцент на личный опыт наших гостей и их путешествие, что мы называем Curated Journeys. И нам крайне приятно, что теперь у нас есть шанс поделиться этой идеей со всем миром и дать людям возможность увидеть, как их идеальное путешествие становится реальностью», – говорит Тим Сарджент.

Конкурс продлится со 2 апреля по 10 мая. Из всех присланных работ организаторы отберут пятерку финалистов. Эти ролики будут выставлены на открытое общественное голосование с 12 по 22 мая. Победитель будет объявлен 29 мая.

Автора самого лучшего ролика ждут семь ночей с завтраками в одном из отелей группы на Пхукете (Таиланд), на Бали (Индонезия), в Риме (Италия), в Мадриде (Испания) или в Амстердаме (Нидерланды).

На Пхукете организаторы конкурса заручились поддержкой ведущей англоязычной газеты The Phuket News и ее тайской и русской сестер Khao Phuket и «Новости Пхукета». Как заявил генеральный менеджер Class Act Media (компании-издателя The Phuket News) Джейсон Бэван, конкурс Curated Journey Video Competition – это прекрасная возможность проявить креативность во времена, когда большая часть жителей планеты вынуждена жить и работать, не выходя из дома.

«Люди по всему миру вынуждены работать из дома, и в эти времена для душевного здоровья крайне важно сохранять позитивный настрой и смотреть в будущее с оптимизмом. Запущенная The Pavilions Hotels & Resorts позитивная кампания даст каждому возможность выпустить на волю свой творческий дух, а заодно и даст цель, к которой можно стремиться. Мне сложно представить лучший приз, чем неделя отдыха в одном из отелей The Pavilions, когда вся ситуация с коронавирусом закончится. Берегите себя и до встречи после финала конкурса», – заявил господин Бэван.

Конкурс открыт для всех создателей видео контента, включая видеографов, блогеров, операторов и режиссеров. Запись на участие – по ссылке ниже. Там же можно ознакомиться со всеми условиями конкурса.

www.pavilionshotels.com/the-pavilions-video-competition