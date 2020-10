Издание Conde Nast Traveler назвало победителей в категории лучших отелей по выбору читателей. В топ-20 отелей Таиланда второе место занял пхукетский The Nai Harn, уступивший десятые доли балла Anantara Chian Mai Resort.

7 Октября 2020, 01:57 PM

The Nai Harn занял второе место в тайском рейтинге Conde Nast Traveler. Фото: The Nai Harn

Премия Conde Nast Traveler Readers’ Choice Award – старейший и самый престижный знак качества в туристическом бизнесе. В этом году свое мнение о тех или иных местах высказали свыше 850 тыс. читателей Condе Nast Traveler по всему миру.

Как отметил редактор Conde Nast Traveler, сбор читательских отзывов начался практически одновременно со стартом пандемии коронавируса, а полученные результаты представляют собой «свидетельство не слабеющей силы значимого туристического опыта».

Комментируя итоги премии, генеральный менеджер The Nai Harn Фрэнк Грассман отметил не только удовлетворение от самого факта признания его отеля одним из лучших в Таиланде, но и важность конкуренции с другими лучшими.

«Это всегда большая честь попасть в топ-20 отелей Таиланда и посоперничать с лучшими в отрасли, поскольку мы стремимся задавать новые уровню люкса и уникального туристического опыта на Пхукете», – заявил господин Грассман.

По словам генерального менеджера, успех в рейтинге Conde Nast – результат труда всей команды отеля и «очередной шаг по продвижению знакового отеля на любом туристами прекрасном юге Пхукета».

Стоит отметить, что пхукетские отели (в широком смысле, включая залив Пханг-Нга и Пхи-Пхи) заняли почти половину позиций в в топ-20 отелей Таиланда по версии Conde Nast. В частности, в список попали Phi Phi Island Village Beach Resort and Spa, Aleenta Phuket Resort and Spa, Six Senses Yao Noi, COMO Point Yamu, The Surin Phuket, Rosewood и другие.

Впрочем, пока что The Nai Harn вынужден ориентироваться на тайских туристов и иностранных резидентов страны, предоставляя им возможность отдохнуть в знаковом для Пхукета отеле на особых ценовых условиях.