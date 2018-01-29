Thailand Yacht Show 2018

Дата/Время начала: 22 Февраля 2018 11:00:00 - 25 Февраля 2018 23:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Яхтенная выставка Thailand Yacht Show возвращается в Ao Po Grand Marina на Пхукете с 22 по 25 февраля 2018 года. Это шоу не похоже на другие выставки, поскольку именно здесь гости могут лично опробовать на воде разнообразные лодки и технику для водных видов вспорта. Выставка открыта в течение четырех дней, начало в 11:00 утра.

Дополнительную информацию можно получить по эл. почте info@thailandyachtshow.com и на сайте www.thailandyachtshow.com